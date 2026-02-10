Teddy Day 2026: या रंगाचा 'Teddy' देऊ नका, नाहीतर पार्टनर होईल नाराज! जाणून घ्या आज इंप्रेस करण्याचे खास टिप्स

Top 3 Creative Tips to Impress Your Partner on Teddy Day: व्हॅलेंटाईन वीकचा प्रवास आता त्याच्या सर्वात निरागस टप्प्यावर आला आहे. 'रोज डे' सुगंध, 'प्रपोज डे' चा धीर आणि 'चॉकलेट डे' गोडवा. यानंतर, आज 'टेडी डे' ची बारी आहे. १० फेब्रुवारीचा हा दिवस नात्यांमध्ये उब आणि निरागसपणा भरतो..जो एक सुंदर टेडी बेअर उत्तमरीत्या व्यक्त करतो. या दिवशी, जोडपे एकमेकांना मऊ आणि गोड टेडी बेअर देऊन त्यांचे प्रेम व्यक्त करतात. पण तुम्हाला माहिती आहे का, तुम्ही निवडलेल्या टेडीच्या रंगाचा तुमच्या नात्यावर काय परिणाम होऊ शकतो. हो, प्रेमाच्या भाषेत रंगांचे मानसशास्त्र खूप महत्वाचे आहे. जर तुम्ही नकळत चुकीचा रंग निवडला तर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला चुकीचा संदेश जाऊ शकतो..Valentine Trip: जोडप्यांसाठी ही आहेत जगातील टॉप 5 रोमँटिक ठिकाणं; 'व्हॅलेंटाइन डे' साठी ट्रिप लगेच प्लॅन करा.कोणत्या रंगाचा टेडी द्यावे?लाल टेडीहा प्रेमाचा प्रतीक आहे. जर तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराला सांगायचे असेल की तुम्ही त्यांच्यावर मनापासून प्रेम करता, तर लाल रंग सर्वोत्तम आहे.गुलाबी टेडीगुलाबी रंग रोमँस आणि स्नेह दर्शवतो. जर तुमचे नाते अजून नवीन आहे, तर हा रंग तुमच्यासाठी परिपूर्ण आहे.पांढरा टेडी हा शांती आणि शुद्धतेचे प्रतीक आहे. याचा अर्थ असा की तुम्हाला नवीन सुरुवात करायची आहे किंवा तुमचे हृदय खूप स्वच्छ आहे..या रंगाचे टेडी देणे टाळाकाळा टेडीकाळा टेडी देणे टाळा. बऱ्याच लोकांना काळा रंग आवडतो, परंतु व्हॅलेंटाईन वीकच्या संदर्भात, काळा टेडी 'नापसंती' किंवा 'द्वेष' दर्शवितो. देणे म्हणजे तुम्ही त्या नात्याबद्दल समाधानी नाही किंवा तुम्हाला ती व्यक्ती आवडत नाही असा अर्थ होऊ शकतो..Maharashtra HSC Exam 2026: विद्यार्थ्यांनो, ऑल द बेस्ट...! बारावीच्या परीक्षेला आजपासून सुरुवात; केंद्रावर जाताना 'या' गोष्टींची घ्या काळजी.इंप्रेस करण्याचे ३ टिप्ससाईझ महत्त्वाची नाहीमोठा टेडी सुंदर दिसतो, पण मनापासून दिलेला लहान टेडीही तितकाच कीमती असतो.नाव ठेवातुमच्या टेडीला गोड नाव द्या, ज्यामुळे तो फक्त खेळणे न राहता तुमच्या आठवणीसारखा बनेल.परफ्यूमटेडीवर तुमचा आवडता परफ्यूम थोडासा फवारून द्या, ज्यामुळे त्याला मिठीत घेतल्यावर तुमची आठवण येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.