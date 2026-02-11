Valentine's Day 2026: व्हॅलेंटाइन डे'ला विवाहबद्ध होण्याची अनेकांची संधी हुकणार, नेमंक कारण काय?

Valentine's Day 2026 Marriage Registration:'व्हॅलेंटाइन डे'च्या मुहूर्तावर विवाहबद्ध होण्याचा अनेक इच्छुकांचा मानस असतो. मात्र, यंदा शनिवारी शासकीय सुटीच्या दिवशी व्हॅलेंटाइन डे आल्याने नोंदणी विवाह करता येणार नाही. नोंदणी विवाहासाठी सध्या ऑनलाइन पूर्व नोंदणी आवश्यक असून एका दिवशी पाचच विवाह केले जातात..'व्हॅलेंटाइन डे'च्या मुहूर्तावर अनेक जोडपी विवाहबद्ध होऊ इच्छितात. दरवर्षी या सप्ताहात नोंदणी विवाहाची संख्या वाढते. दरवर्षी ७ ते १४ फेब्रुवारीमध्ये व्हॅलेंटाइन सप्ताह असतो. या काळात प्रत्येक दिवस साजरा करण्याची जशी पद्धत आहे. .Promise Day Horoscope: या राशींच्या लोकांनी प्रॉमिस डे ला 'ही' चूक करू नका; नाहीतर पार्टनर होईल नाराज, वाचा तुमचं राशीभविष्य.त्याच प्रमाणे या आठवड्यात नोंदणी विवाह करण्याचा ट्रेंड मागील काही वर्षांत सुरू झाला आहे. यंदाच्या व्हॅलेंटाइन सप्ताहातील ७, ८ व १४ या दिवशी सुटी असल्याने ९ ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान विवाह करण्यासाठी नोंदणी सुरू झालेली आहे..अवघ्या २५० रुपयांत विवाह नोंदणीनोंदणी विवाहाची पद्धती अतिशय सोपी ऑनलाइन पद्धतीने अत्यंत कमी खर्चात आहे. अवघ्या २५० रुपयांत नोंदणी विवाह करता येते. ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी केल्यानंतर मिळालेल्या स्लॉटमधील कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत विवाहाची वेळ विवाह इच्छुकांना स्वतःच्या सोयीनुसार निवडता येते. एका दिवशी जास्तीत जास्त पाच जणांची विवाह केले जातात. यंदा १४ फेब्रुवारीला शनिवारची सुटी असली तरी १२ व १३ या दिवसांची निवड केली जाऊ शकते..Valentine's Day Trip: निसर्गप्रेमी जोडप्यांसाठी परफेक्ट डेस्टिनेशन! पुण्याजवळच्या ‘या’ ठिकाणी साजरा करा व्हॅलेंटाईन डे.नोंदणी विवाहासाठी हे आवश्यकवराचे वय २१ पेक्षा अधिक व वधूचे १८ पेक्षा अधिक असल्याचा पुरावावर किंवा वधू यांचा रहिवास संबंधित विवाह अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षेत्रात असणे आवश्यकयासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्मदाखलाआधार कार्डची मूळ प्रत व रेशन कार्ड शासकीय ओळखपत्र आदीवधू किंवा वर घटस्फोटीत असतील तर न्यायालयाचा आदेशवधू किंवा वर विधवा-विधूर असतील पती किंवा पत्नीच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्रओळखीचे तीन साक्षीदार त्यांच्या ओळखपत्रासह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.