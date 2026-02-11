लाइफस्टाइल

Valentine's Day 2026: व्हॅलेंटाइन डे'ला विवाहबद्ध होण्याची अनेकांची संधी हुकणार, नेमंक कारण काय?

Eligibility Criteria for Registered Marriages in India: 'व्हॅलेंटाइन डे'च्या मुहूर्तावर विवाहबद्ध होण्याचा अनेक इच्छुकांचा मानस असतो. मात्र, यंदा शनिवारी शासकीय सुटीच्या दिवशी व्हॅलेंटाइन डे आल्याने नोंदणी विवाह करता येणार नाही.
Valentine's week wedding trends

सकाळ वृत्तसेवा
Valentine's Day 2026 Marriage Registration:'व्हॅलेंटाइन डे'च्या मुहूर्तावर विवाहबद्ध होण्याचा अनेक इच्छुकांचा मानस असतो. मात्र, यंदा शनिवारी शासकीय सुटीच्या दिवशी व्हॅलेंटाइन डे आल्याने नोंदणी विवाह करता येणार नाही. नोंदणी विवाहासाठी सध्या ऑनलाइन पूर्व नोंदणी आवश्यक असून एका दिवशी पाचच विवाह केले जातात.

