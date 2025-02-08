Valentine's Day Outfit Ideas For Men: नेहमी मुलीच का? मुलांनीही दिसा हटके; 'व्हॅलेंटाइन्स डे' निमित्त ट्राय करा 'हे' हँडसम लुक्स

Look Handsome And Elegant On Valentine's Day With These Trendy Outfits: काहीच दिवसात व्हॅलेंटाईन डे आहे, आणि त्यासाठी बऱ्याचजणांची तयारीही सुरू झाली आहे. या खास दिवशी तुम्ही तुमच्या लुकमध्ये थोडं वेगळं आणि आकर्षक काहीतरी करायचं ठरवलं आहे का? मग स्टायलिश आउटफिट्स ट्राय करण्याची हीच योग्य वेळ आहे! मग ती कॅज्युअल डेट असो किंवा एलिगंट डिनर डेट, योग्य आउटफिट निवडल्याने तुम्ही या खास दिवशी नक्कीच हँडसम दिसाल. .क्लासिक सूटजर तुम्हाला स्टायलिश आणि एलिगंट लुक हवा असेल तर क्लासिक सूट सर्वोत्तम पर्याय आहे. नेव्ही ब्लू, ब्लॅक किंवा बरगंडी रंगातील परफेक्ट फिटिंग असलेला सूट तुम्हाला आकर्षक आणि कॉन्फिडंट लुक देतो. डिनर डेट किंवा खास पार्टीसाठी हा लुक एकदम योग्य आहे..Valentines Day: प्रेम व्यक्त करण्याची निसर्गातली वेगळीच रीत; मादीला मासा देऊन जोडी जुळवतो ‘नदी सुरय’.शर्ट आणि चायनोसकॅज्युअल डेट किंवा लंच डेटसाठी लाईट रंगाचा शर्ट आणि न्यूट्रल टोनच्या चायनोसचं कॉम्बिनेशन परफेक्ट आहे. हा लुक सिंपल असतानाही स्टायलिश दिसतो, ज्यामुळे तुम्ही सहजपणे डॅशिंग दिसू शकता.ब्लेझर विथ टी-शर्टजर तुम्हाला फॉर्मल आणि कॅज्युअल यांचा योग्य समतोल साधायचा असेल तर ब्लेझरसोबत शर्ट ऐवजी टी-शर्ट घाला. कॅज्युअल डेटसाठी हा लुक अतिशय आरामदायक आणि स्टायलिश ठरतो..Valentines Special Skincare: फक्त एका दिवसात व्हा व्हॅलेंटाइन रेडी! ‘या’ ५ घरगुती उपायांनी मिळवा नैसर्गिक ग्लो.डेनिम विथ लेदर जॅकेटतुम्ही जर आऊटडोअर डेट प्लॅन केली असेल तर हा आऊटफिट एकदम उत्तम पर्याय आहे. डेनिम सोबत लेदर जॅकेट घातलं तर तुम्हाला एक रिलॅक्स्ड आणि कुल लुक मिळतो. ब्लॅक किंवा ब्राउन लेदर जॅकेट तुमचा लुक अजून स्टायलिश बनवते..अॅक्सेसरीजपरफेक्ट लुकसाठी योग्य अॅक्सेसरीज अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. एक क्लासिक घड्याळ आणि परफेक्ट फिटिंगचे शूज तुमच्या लुकला अधिक उठावदार बनवतात. याशिवाय, एक फ्रेश परफ्यूम देखील तुमच्या व्यक्तिमत्वाला अधिक आकर्षक बनवतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.