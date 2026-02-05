Valentines Week 2026 Calendar: रोझ डे ते किस डे...प्रेमाचा आठवडा होतोय सुरू! कोणत्या दिवशी कोणता 'डे'? नोट करा संपूर्ण कॅलेंडर

Valentine's Day 2026 full list in Marathi: फेब्रुवारी म्हणजे प्रेमाचा महिना, आणि त्यातही व्हॅलेंटाईन्स डेचा आठवडा म्हणजे तर प्रेम साजरा करण्याची संधी! हा संपूर्ण आठवडा आपल्या जवळच्या व्यक्तीला, प्रेमाच्या व्यक्तीला आपलं प्रेम व्यक्त करण्याचा, भावना व्यक्त करण्याचा आणि त्यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आठवडा. या आठवड्याच्या प्रत्येक दिवसाला खास महत्त्व असतं. पण कोणता दिवस कशासाठी असतो यात नेहमीच गोंधळ उडतो. म्हणूनच पुढे आम्ही या संपूर्ण आठवड्याचं शेड्युल दिलं आहे..दरवर्षी व्हॅलेंटाईन वीक ७ फेब्रुवारीपासून सुरु होतो. यावर्षी व्हॅलेंटाईन वीकची सुरुवात शनिवारी होणार आहे त्यामुळे अनेकांसाठी हा आठवडा स्पेशल ठरणार आहे. वीकेंडमुळे डेट प्लॅनिंग, सरप्राइज गिफ्ट्स आणि काही खास क्षण साजरे करण्यासाठी उत्तम वेळ मिळणार आहे. .Valentine’s Week 2026 संपूर्ण कॅलेंडरRose Day – 7 फेब्रुवारी, शनिवारPropose Day – 8 फेब्रुवारी, रविवारChocolate Day – 9 फेब्रुवारी, सोमवारTeddy Day – 10 फेब्रुवारी, मंगळवारPromise Day – 11 फेब्रुवारी, बुधवारHug Day – 12 फेब्रुवारी, गुरुवारKiss Day – 13 फेब्रुवारी, शुक्रवारValentine’s Day – 14 फेब्रुवारी, शनिवार.या आठवड्यातील संपूर्ण आनंद आणि प्रेम आपल्या जवळच्या व्यक्तीसोबत अनुभवावा! रोज डे पासून किस डेपर्यंत प्रत्येक दिवस खास बनवा आणि Valentine’s Day ला आठवड्याचा सर्वोत्तम क्षण साजरा करा. प्रेम व्यक्त करा, गोड आठवणी तयार करा आणि हा आठवडा खरोखरच अविस्मरणीय बनवा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.