Vastu Tips: मुलांनी यशाचं उच्च शिखर गाठावं असं वाटतं असेल तर पालकांनो घरात हा बदल कराच!

Vastu Tips: आपल्या घरात असलेल्या अडगळीमुळे घरात उगीचच गर्दी होते. त्यामुळे घरातील सदस्यांवर आणि परिणामी त्यांच्या आयुष्यावरही नकारात्मक परिणाम होतो. पण याचा सगळ्यात जास्त फटका बसतो तो मुलांच्या शिक्षणावर.

मुलांच करिअर हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. त्यामुळेच मुलांच्या शिक्षणावर कोणत्याही गोष्टीचा इफेक्ट झाला तर तो त्यांच्या भविष्यासाठी धोकादायक ठरू शकतो. म्हणूनच मुलांच्या स्टडी रूमची विशेष काळजी घेतली पाहिजे. आज आपण मुलांची स्टडी रूम कशी असावी याबद्दल वास्तुशास्त्रज्ञ आचार्य इंदू प्रकाश यांच्याकडून जाणून घेऊयात.

असं म्हणतात की जे डोळ्यांसमोर दिसलं ते पुन्हा पुन्हा मनात फिरत राहतं आणि एखादी गोष्ट लक्षात ठेवण्यासाठी चित्र हा उत्तम मार्ग आहे. जर तुम्हाला तेच चित्र पुन्हा पुन्हा दिसले तर तुम्हाला त्यात दिलेल्या गोष्टी लवकर लक्षात येतील. (Vastu Tips: Do these 1 things in the children's study room, you will never be left behind in studies, success will kiss you)

मुलांच्या अभ्यासाच्या खोलीतही काही चांगली चित्रे लावली पाहिजेत. अभ्यासाच्या खोलीत तक्ते, सकारात्मक विचार, यशस्वी लोकांची छायाचित्रे, उगवत्या सूर्याची चित्रे, धावणारे घोडे, झाडे किंवा किलबिलाट करणारे पक्षी यांची चित्रे ठेवावीत.

स्टडी रूम कुठे असावी

अभ्यासाची खोली घरात पूर्व, ईशान्य किंवा उत्तरेला असावी. या सूचना सर्वात शुभ आणि उपयुक्त आहेत. हे त्यांना त्यांच्या अभ्यासावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यास आणि शाळेत त्यांची क्षमता विकसित करण्यास अनुमती देते.

स्टडी टेबल कसा असावा

स्टडी टेबलची मांडणी महत्त्वाची आहे. अभ्यास करताना तुमचे मूल यापैकी एका दिशेला तोंड करत आहे. याची खात्री करण्यासाठी, तुम्ही अभ्यासाचे टेबल पूर्वेकडे किंवा उत्तरेकडे तोंड करून ठेवावे. मुलाच्या समोर, मोकळी जागा असावी, जी नवीन विचार आणि पद्धतींना प्रोत्साहन देते आणि दीर्घ अभ्यास सत्रांची एकसंधता दूर करते.

स्टडी टेबलचे रंग

अभ्यासाची खोली मुलांसाठी उजळ आणि आनंदी असावी. पिवळा, नारिंगी, हिरवा इत्यादी रंग वापरण्याची जोरदार शिफारस केली जाते. संशोधनाच्या ठिकाणी, काळ्या आणि इतर गडद छटा वापरणे थांबवा.

स्टडी रूममधील लाईट्स

अभ्यासाच्या खोलीत, नैसर्गिक प्रकाश आणि हवा पुरेशा प्रमाणात असणे आवश्यक आहे. अभ्यास करताना मुलाची सावली अभ्यासाच्या टेबलावर दिसू नये. अभ्यासाच्या टेबलाच्या पलंगावर किंवा वर सरस्वती यंत्राचा वापर. देवी सरस्वतीने दिलेली भेट लाभदायक आहे.

स्टडी रूममध्ये स्वच्छता ठेवा

घर फ्रेश असेल तर तुम्हाला तिथे राहू वाटेल. तसेच मुलांच्या रूममध्येही योग्य पद्धतीची स्वच्छता असावी. पुस्तकांवर पडलेली धूळ मुलांना आळशी बनवेल. त्यांचे अभ्यासात लक्ष लागणार नाही. त्यामुळेच मुलांची रूम नेहमी स्वच्छ ठेवा. (Vastu Tips)

पुस्तके ठेवण्यासाठी योग्य दिशा निवडा

वास्तुशास्त्रानुसार अभ्यासाच्या खोलीत पुस्तकांची कपाट असणे आणि मुलाला अभ्यास करताना बसण्यासाठी योग्य दिशा असणेही महत्त्वाचे आहे. बुककेस ठेवण्यासाठी अभ्यासाच्या खोलीत पश्चिम दिशा निवडावी.