व्हायरल होण्यासाठी 'रॉक-पेपर-सिझर' फूड चॅलेंज आरोग्यासाठी धोकादायक, खेळण्यापूर्वी जाणून घ्या तोटे

सोशल मिडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. जे ट्रेंडमध्ये येतात आणि लोक लगेच ते फॉलो करतात. सध्या असाच एक ट्रेंड सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. ज्याचे नाव फूड चॅलेंज आहे. यालाच रॉक-पेपर- सिझर फूड चॅलेंज असे म्हणतात. हा ट्रेंड खुप वेगाने लोकप्रिय झाला. इंस्टाग्रामवर प्रत्येकजण हा ट्रेंड फॉलो करताना दिसत आहे. पण हा प्रकार नक्की काय आहे आणि आरोग्यासाठी कसा धोकादायक ठरु शकतो हे जाणून घेऊया. काय आहे हे चॅलेंज?.हे फूड चॅळेंज खुप लोकप्रिय आहे. यामध्ये आवडीचे पदार्थ जिंकण्यासाठी स्पर्धक हा खेळ खेळतात. याचा नियम असा आहे की एका प्लेटमध्ये आपल्या आवडीचे पदार्थ ठेवतात. खेळ सुरु झाला की जो जिंकतो त्याला कमी वेळेत जास्तीत जास्त पदार्थ खावे लागते, तर जो हारतो त्या व्यक्तीला एक फेरी मारुन परत जागेवर यावे लागते. यादरम्यान जिंकलेला व्यक्ती हवे तेवढे खाऊ शकतो. .जाणून घ्या तोटेजास्त वेगाने खाणेजास्त वेगाने खाताना लोक चावत नाही. थेट गिळतात, ज्यामुळे पोटाच्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. जास्त कॅलरीज गरजेचे पेक्षा जास्त वेगाने खाल्ल्यामुळे शरीरात कॅलरीज जातात. यामुळे वजन वाढण्याची भीती असते. जास्त खाणेमज्जामस्तीसाठी वारंवार असे चॅलेंज खेळल्यामुळे चुकीच्या सवयी लागू शकतात. जसे की भीक नसतांना अतिखाणे. यामुळे पोटाच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. .अपचनवेगने खाल्याने पदार्थ नीट चावले जात नाही. यामुळे अपचनासारख्य समस्या वाढू शकतात. घशात पदार्थ अडकणेघाईघाईने पदार्थ खाल्यास घास घशात अडकण्याचा मोठा धोका निर्माण होतो. हे जीवघेणे ठरु शकते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.