व्हायरल होण्यासाठी 'रॉक-पेपर-सिझर' फूड चॅलेंज आरोग्यासाठी धोकादायक, खेळण्यापूर्वी जाणून घ्या तोटे

food challenge Trending Video: सोशल मिडियावर 'रॉक-पेपर-सिझर' हे फूड चॅलेंज तुफान व्हायरल होत आहे. पण हा मजेदार वाटणार खेळ आरोग्यासाठी धोकादायक ठरु शकतो.
Sakal

Puja Bonkile
Updated on

सोशल मिडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. जे ट्रेंडमध्ये येतात आणि लोक लगेच ते फॉलो करतात. सध्या असाच एक ट्रेंड सोशल मिडियावर व्हायरल होत आहे. ज्याचे नाव फूड चॅलेंज आहे. यालाच रॉक-पेपर- सिझर फूड चॅलेंज असे म्हणतात. हा ट्रेंड खुप वेगाने लोकप्रिय झाला. इंस्टाग्रामवर प्रत्येकजण हा ट्रेंड फॉलो करताना दिसत आहे. पण हा प्रकार नक्की काय आहे आणि आरोग्यासाठी कसा धोकादायक ठरु शकतो हे जाणून घेऊया.
काय आहे हे चॅलेंज?

