Vitamin B Deficiency: सतत 'ब' जीवनसत्त्वाची कमतरता जाणवते, तर रोज १ सीताफळ खा

Sitaphal is Good for Vitamin B Deficiency: तुम्हाला सतत थकवा चिडचिड, केस गळणे असेल अनेक तक्रारी भेडसावत असेल. या सगळ्यांमागे एक कारण असून शकते ते म्हणजे 'ब' जीवनसत्त्वाची कमतरता. काळजी करू नका, दररोज एक सीताफळ खा. चला तर जाणून घेऊया याचे फायदे काय आहेत
Monika Shinde
Health Benefits of Eating Sitaphal Daily: आजकाल अनेकांना थकवा, चिडचिड, केस गळणे, त्वचे संबंधित अनेक तक्रारी जाणवत असतात. हे सगळं वयामुळे किंवा तणावामुळे होत असं नाही. या सगळ्यांमागे एक सामान्य कारण असू शकतं. ते म्हणजे 'ब' जीवनसत्त्वांची (Vitamin B) कमतरता.

