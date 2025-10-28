Vitamin B Deficiency: सतत 'ब' जीवनसत्त्वाची कमतरता जाणवते, तर रोज १ सीताफळ खा

Health Benefits of Eating Sitaphal Daily: आजकाल अनेकांना थकवा, चिडचिड, केस गळणे, त्वचे संबंधित अनेक तक्रारी जाणवत असतात. हे सगळं वयामुळे किंवा तणावामुळे होत असं नाही. या सगळ्यांमागे एक सामान्य कारण असू शकतं. ते म्हणजे 'ब' जीवनसत्त्वांची (Vitamin B) कमतरता..जीवनसत्त्व 'ब' चे अनेक प्रकार (जसे B1, B2, B6 इ) सिताफळात आढळतात. याशिवाय त्यात ऑक्सिडंटसही मुबलक प्रमाणात असतात. विषेश म्हणजे, सीताफळ हे नैसर्गिक पद्धतीने झाडावर पिकणारे फळ असल्याने त्याची चवही खास आणि नैसर्गिक असते. वर्षातील काही महिन्यांतच उपलब्ध होणारी ही सीताफळे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतात..Nutrition During Winter Exercise: हिवाळ्यात व्यायामासोबत योग्य आहार कसा असावा? आहारतज्ज्ञ काय सांगतात? जाणून घ्या .सीताफळ खाण्याचे फायदे- सीताफळामध्ये कॅलशियम, मॅग्नेशिअम, फायबर आणि इतर अनेक पोषक द्रव्ये शरीराला ताकद देणारे ठरतात.- सीताफळामध्ये व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन सी आणि रिबोफ्लेविन हे पदार्थ असतात. त्याने दृष्टिदोष कमी होण्यास मदत होते.- सीताफळामध्ये तांबे-लोह असल्यामुळे त्याचा गर्भवती महिलांसाठी देखील खूप फायदा आहे.- नियमित सीताफळ खाल्याने पचनक्रिया सुधारते.- शरीरात अशक्तपणा जाणवत असेल तर सीताफळ खावे- अतिसार झाला असेल तर सीताफळाचा रस घेतला जातो.- छातीत, पोटात जळजळ सीताफळ खाल्ल्याने कमी होते..पोषण घटक (प्रती १०० ग्रॅम)- ऊर्जा- ९४ ते १०५ कॅलरी- पाणी- ६८ ते ७० ग्रॅम- प्रथिने १.५ ते २.० ग्रॅम- कर्बोदके- २३ ते २५ ग्रॅम- मेद- ०.३ ग्रॅम- साखर- २० ते २२ ग्रॅम- तंतूमय - २.४ ते ३.० ग्रॅम- कॅल्शिअम ३० ते ३५ मी.ग्रॅम.Cracked Heels: भेगांमुळे सतत टाच दुखत आहे का? मग हा 2 मिनिटांचा नैसर्गिक उपाय वापरा.- फॉस्फरस - २५ ते ३० मि.ग्रॅम- लोह - ०.७ ते १ मि.ग्रॅम- पोटॅशियम-२५० ते २७० मि.ग्रॅम- जीवनसत्त्व क ३५ ते ४० मि.ग्रॅम- नॅनोग्रॅम जीवनसत्त्व अ - ५ ते ६- जीवनसत्त्व बी वन (थायमिन) ०.०७ मि.ग्रॅम- जीवनसत्त्व बी टू (रायबोफ्लेवीन) ०.१ मि.ग्रॅम- जीवनसत्त्व बी श्री (नायसीन)-०.५ मि.ग्रॅम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.