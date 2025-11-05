Washing Machine Tips: कपडे धुताना पाळा 'या' सोप्या स्टेप्स, मशीनमध्येच मिळेल परफेक्ट क्लीनिंग

Washing Machine Tips: वॉशिंगमशीनमुळे कपडे धुणे सोपे झाले आहे. तसेच अनेक महिलांचे काम सोपे झाले आहे. पण अनेक महिला तक्रार करतात की मशीनमध्ये कपडे स्वच्छ धुतले जात नाही. अनेक प्रकारचे तसेच विविध ब्रॅडचे पावडर वापरूनसुद्धा कपडे नीट स्वच्छ होत नाही. अशावेळी कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजे हे जाणून घेऊया. .वॉशिंग मशीनमुळे आपले जीवन खूप सोपे झाले आहे, परंतु कधीकधी कपड्यांवर कॉलर, कफ आणि मुलांच्या कपड्यांवर, हट्टी डाग किंवा घाण राहते. कपडे पूर्णपणे स्वच्छ करण्यासाठी फक्त मशीनमध्ये डिटर्जंट टाकणे पुरेसे नाही. तुमचे कपडे प्रत्येक वेळी ताजे आणि निष्कलंक दिसावेत यासाठी, काही स्मार्ट पद्धतींचे पालन करणे महत्वाचे आहे..धुण्यापूर्वी डागांवर पुढील गोष्टी लावाकॉलर, अंडरआर्म्स आणि कफ सारख्या अस्वच्छ भागात थेट डाग रिमूव्हर किंवा बेकिंग सोडा आणि पाण्याचे मिश्रण लावा.कपडे मशीनमध्ये टाकण्यापूर्वी ते 10-15 मिनिटे तसेच राहू द्या. योग्य वॉश सायकल आणि तापमान वापराजास्त घाणेरड्या कपड्यांसाठी, "हेवी ड्युटी" किंवा "इंटेन्सिव्ह" वॉश सायकल वापरा.कोमट अधिक प्रभावीपणे काढून टाकण्यास मदत करते. तसेच कपड्यांवरचे लेबल तपासावे. .चांगल्या दर्जाचे डिटर्जंट वापराकठीण डागांसाठी बनवलेले शक्तिशाली लिक्विड किंवा पावडर डिटर्जंट वापरा.एंजाइम-आधारित डिटर्जंट्स घाण आणि सेंद्रिय डाग काढून टाकण्यासाठी विशेषतः चांगले आहेत.अस्वच्छ कपडे धुण्यापूर्वी भिजवा मशीन चालवण्यापूर्वी खूप अस्वच्छ कपडे डिटर्जंट किंवा बेकिंग सोडा असलेल्या पाण्यात 30-60 मिनिटे भिजवा.यामुळे घाण सैल होते, ज्यामुळे ती धुणे सोपे होते..वॉशिंग मशीन ओव्हरलोड करू नकाजास्त लोडिंगमुळे कपड्यांचा वेग कमी होतो, त्यामुळे घाण सहज बाहेर येत नाही.चांगल्या स्वच्छतेसाठी एका वेळी कमी कपडे धुवा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.