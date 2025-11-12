Wet Wipes: चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी वेट वाइप्स वापरण्याची सवय ठरू शकते घातक! जाणून घ्या एक्सपर्टचे खास सल्ले

Wet Wipes Warning: चेहरा स्वच्छ ठेवण्यासाठी सर्वचजण खुप प्रयत्न करतात. विशेषत: प्रत्येक महिलेच्या दैनंदिन त्वचेची काळजी घेण्याच्या दिनचर्येचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. कधीकधी, जेव्हा आपल्याला घाई असते किंवा मेकअप काढण्यासाठी वेळ नसतो तेव्हा आपण वेट वाइप्सचा वापर करतो. ते घाण, तेल आणि मेकअप त्वरित काढून टाकतात, परंतु तुम्हाला माहित आहे का की वेट वाइप्सचा वारंवार वापर तुमच्या त्वचेला हानी पोहोचवू शकतो?वेट वाइप्समध्ये रसायने, सुगंध आणि अल्कोहोलमुळे त्वचेच्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून, जर तुम्हाला स्वच्छ आणि चमकदार त्वचा ठेवायची असेल तर घरगुती गोष्टींचा वापर करु शकता. .कोरडी त्वचा जर तुम्ही जास्त वेळा वेट वाइप्स वापरत असाल तर त्यातील अल्कोहोल आणि रसायने तुमच्या त्वचेतील नैसर्गिक तेल काढून टाकतात. यामुळे कधीकधी तुमची त्वचा इतकी कोरडी होऊ शकते की कोणत्याही मॉइश्चरायझरने त्यावर प्रभावीपणे उपचार करता येत नाहीत. .अॅलर्जी चेहऱ्याची त्वचा खूप संवेदनशील असते. त्यामुळे, ओल्या वाइप्सचा वारंवार वापर केल्याने कोरडेपणा, खाज सुटणे आणि पुरळ उठू शकतात. कधीकधी, ही जळजळ इतकी तीव्र होऊ शकते की तुम्हाला डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा लागू शकतो. .Celebrity Bride Looks: लग्नात फिल्मी ब्राइड ग्लॅमरस लूक हवाय? फक्त 'या' सोप्या स्टाईल ट्रिक्स फॉलो करा. संवेदनशील त्वचा जर तुमची त्वचा आधीच संवेदनशील असेल तर तुम्ही ओल्या वाइप्सचा वापर करणे टाळला पाहिजे. कारण संवेदनशील त्वचेमुळे मुरुमे किंवा लालसरपणा येऊ शकतो. यामुळे रंगही बदलू शकतो. .वृद्धत्वाची लक्षणे दिसतातजर तुम्हाला लहान वयातच वृद्धत्वाची लक्षणे जाणवत असतील, तर कदाचित तुम्ही वेट वाइप्सचा अतिरेकी वापर करत असाल. खरं तर, वारंवार वापरल्याने वृद्धत्वाची लक्षणे दिसण्यास गती मिळू शकते..हे वेट वाइप्सचे पर्यायजर तुम्हाला आवडत असेल तर सौम्य फोमिंग क्लीन्झर किंवा मायसेलर वॉटर वापरा. हे दोन्ही तुम्हाला बाजारात सहज मिळू शकतात. तसेच, चेहरा स्वच्छ केल्यानंतर मॉइश्चरायझर लावावे. कोरफड किंवा नारळाच्या तेलाने मेकअप काढणे ही सर्वात सुरक्षित पद्धत आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.