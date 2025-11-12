लाइफस्टाइल

Wet Wipes: चेहरा स्वच्छ करण्यासाठी वेट वाइप्स वापरण्याची सवय ठरू शकते घातक! जाणून घ्या एक्सपर्टचे खास सल्ले

Wet Wipes Warning: वेट वाइप्स त्वचेसाठी चांगले असतात का? जर तुम्ही तुमच्या चेहऱ्यावरील मेकअप किंवा स्वच्छ करण्यासाठी वेट वाइप्स वापरत असाल तर ते तुमच्या त्वचेला मोठे नुकसान करू शकतात. याबाबत एक्सपर्ट काय सांगातात हे जाणून घेऊया.
पुजा बोनकिले
Wet Wipes Warning:  चेहरा स्वच्छ ठेवण्यासाठी सर्वचजण खुप प्रयत्न करतात. विशेषत: प्रत्येक महिलेच्या दैनंदिन त्वचेची काळजी घेण्याच्या दिनचर्येचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. कधीकधी, जेव्हा आपल्याला घाई असते किंवा मेकअप काढण्यासाठी वेळ नसतो तेव्हा आपण वेट वाइप्सचा वापर करतो. ते घाण, तेल आणि मेकअप त्वरित काढून टाकतात, परंतु तुम्हाला माहित आहे का की वेट वाइप्सचा वारंवार वापर तुमच्या त्वचेला हानी पोहोचवू शकतो?

वेट वाइप्समध्ये रसायने, सुगंध आणि अल्कोहोलमुळे त्वचेच्या गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून, जर तुम्हाला स्वच्छ आणि चमकदार त्वचा ठेवायची असेल तर घरगुती गोष्टींचा वापर करु शकता.

