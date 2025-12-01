Pre-Marriage Search : लग्नाआधी गुगलवर काय शोधलं जातं ? मुलं अन् मुलींच्या सर्च हिस्ट्री पाहून व्हाल थक्क

What Boys Search on Google Before Marriage : लग्न हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील महत्वाचा दिवस असतो. लग्नानंतर सर्वांचे आयुष्य बदलते. मुलगा असो की मुलगी दोघांच्या आयुष्यातील महत्वाचा निर्णय असतो. त्यामुळे लग्नाआधी अनेकांच्या मनात विविध प्रश्न पडतात. प्रत्येक प्रश्न हे मैत्रिणीला विचारु शकत नाही. अशावेळी अनेक लोक गुगलची मदत घेतात. लग्नाआधी गुगलवर काय सर्च होते हे जाणून घेऊया. .मुली पुढील गोष्टी करतात सर्च लग्नासाठी योग्य वय कोणतेलग्नासाठी योग्य वय कोणते आहे तसेच मी घाई करत नाही ना असे प्रश्न सर्च होतात. नव्या घरात कसे सांभाळून घ्यावे?लग्नाआधी मुलींना काळजी वाटते की नवीन घरात कसे सांभाळून घ्यावे. नव्या जागी कसे स्थार राहावे याबाबत सर्च करतात. .नवऱ्याला कसे आनंदी ठेवावे?गुगलवर अनेक मुली नवऱ्याला कसे आनंदी ठेवावे हे सर्च करतात. वाद झाल्यास कसे टाळावे आणि सासूसोबत कसे वागावे यासारख्या गोष्टी सर्च करतात.मुले पुढील गोष्टी करतात सर्चपैशाची बचतलग्नापूर्वी मुले पैशाची बचत कशी करावी हे गुगलवर सर्च करतात. कारण अचानक खर्च वाढतो. बायको घर सांबाळून घेईल का?आपली होणारी बायको घर सांबाळून घेई का, आई वडिलांचा सन्मान करेल का असे प्रश्न गुगलवर विचारतात. .बायकोला आनंदी कसे ठेऊ?लग्नापूर्वी मुले बायकोला कसे आनंदी ठेवावे याबाबत सर्च करतात. सरप्राइज काय द्यायचे हे सर्च करतात.लग्न टिकेल ना?सोशल मिडियावर घटस्फोटाच्या बातम्या सारख्या पाहायला मिळतात. यामुळे मुले गुगलवर लग्न टिकेल का हे सर्च करतात. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.