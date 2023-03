What is G-Spot And How to find During Sex : चांगल्या सेक्स लाइफसाठी पुरुषांप्रमाणे महिलांनाही ऑर्गेझम मिळणे आवश्यक असते. पण महिलांच्या आरोग्याचा विषय निघतो तेव्हा जी-स्पॉटवर वाद होतात.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, जी स्पॉट एक यूरेथ्रल स्पंज आहे. जो योनीच्या तोंडाला धकतो. तो इरेक्टेड लिंगाप्रमाणे उत्तेजित झाल्यावर हा स्पंज मोठा होतो. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही उत्तेजित होतात तेव्हा त्याला सहज शोधू शकतात.

पण काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, जी-स्पॉट असं काही नसतं कारण दरवेळी प्रत्येकच महिला ऑर्गेझामचा आनंद घेऊ शकेल असं नसतं. काही महिला ऑर्गेझम मिळाल्याचं म्हणतात तर काही हे आम्हाला शोधताच येत नाही असं म्हणतात.

जी स्पॉट काय आहे?

हा महिलांच्या योनीचा असा भाग आहे जो लैंगिक उत्तेजनाविषयी संवेदनशील असतो.

काहींच म्हणणं आहे की, त्यांना या भागात उत्तेजना एकतर ऑर्गेझमच्या वेळी अनुभवायला येते किंवा सामान्यापेक्षा अधिक ल्युब्रिकेशन तयार होतं तेव्हा.

काहा लोकांना लैंगिक क्रिये दरम्यान यामुळे अत्यंत आनंद मिळतो.

तर काहींचं म्हणणं आहे की, यामुळे संभोगाच्या वेळी योनीत प्रवेश करणं शक्य होतं.

G-Spot

जी-स्पॉट विषयीचे अनुभव

प्रत्येकीचे याविषयीचे अनुभव वेगवेगळे असल्याचे आढळते.

काही महिलांना जी स्पॉट मिळत नाही.

काहींना त्यांच्या आत जी स्पॉट आहे यावर विश्वास नसतो.

काहीना ही उत्तेजना त्रासदायक वाटते.

G-Spot

कुठे असतो हा स्पॉट?

जी स्पॉट शोधणार कसा?