By

Weird Tradition of Inis Beag Island : आयरलँड जगातील सुंदर देशापैकी एक आहे. आयलँड्सवर अनेक वेगवेगळ्या जातीचे लोक राहतात. या जातीच्या लोकांच्या वेगेवेगळ्या रुढी आणि परंपराही असतात. अशाच एका जातीविषयी आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. या जातीमध्ये sex ला पाप समजले जाते.

येथील पुरुष आणि महिला हे एका विशिष्ट कारणासाठीच फिजिकल रिलेशन ठेवतात. आज आपण या विषयी आणि या अनोख्या परंपरेविषयी जाणून घेणार आहोत. ( sex or physical Relation is wrong Weird Tradition of Inis Beag Island read story)

ही परंपरा आहे आयरलँड च्या ‘इनिस बेग’ आयलँडची. येथील लोक स्वत:ला आयरलँडपासून वेगळे समजतात. यांची भाषा ही आयरिश असून त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती, पशुपालन आणि मासेमारी आहे.

असं म्हणतात हे लोकं आपल्या परंपरावरुन खूप रुढीवादी आहे. यामुळे हे लोक फिजिकल रिलेशनला पाप समजतात. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की लग्न झालेले जोडपे शारिरीक रिलेशन पुर्ण कपड्यात ठेवतात. येथे अंडरगारमेंट परिधान करुन लोक हीफ‍िजिकल रिलेशन ठेवतात. अंडर गारमेंट शिवाय फिजिकल रिलेशन ठेवणे येथे चुकीचं समजले जाते.

एवढंच काय तर या द्वीपवर हस्तमैथुन, चुंबन आणि समलैंगिकता ठेवणे, चुकीचे मानले जाते. लग्नाआधी रोमान्सविषयी तुम्ही विचारही करू शकत नाही. या समुदयाचे म्हणणे आहे की फ‍िजिकल रिलेशन मह‍िलांसोबत ठेवणे अत्‍याचार करण्यासारखे आहे. एवढंच काय तर उघड्यावर पेशाब किंवा शौच करणाऱ्यालाही येथे शिक्षा ठोठावली जाते.

तुम्हाला वाचून धक्का बसेल की लोक येथे नग्न दिसू नये म्हणून अंघोळही करत नाही. ते फक्क पाण्याने हात पाय आणि चेहरा धुतात. हे नियम या समुदायातील लोकांनी स्वत: तयार केले ते त्याचे पालनही करतात. लग्नापूर्वी तर फ‍िजिकल रिलेशनवर बंदी आहे मात्र लग्न झालेल्या जोडप्यांमध्ये शारिरीक संबधासाठी पुरुषच पुढाकार घेतो.

पीरियड्स तर तिथे मह‍िलांसाठी एका ट्रॉमासारखा आहे. या दिवसांमध्ये स्त्रिया बाहेर पडत नाही आणि बेडवर झोपलेल्या असतात. तर पुरुषांच्या मते जास्त फ‍िजिकल रिलेशन ठेवल्याने मह‍िला अशक्त होऊ शकतात. असं असतानाही तिथे एकही कुटूंब असं नाही की ज्या घरी मुलं नाही.