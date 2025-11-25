DMart चा फूल फॉर्म काय? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर, यामागे लपले आहे स्वस्तात मस्त वस्तूंचं रहस्य

DMart full name : भारतात जर कोणाला विचारले, “तुझ्या जवळचे आवडते दुकान कोणते?” तर नक्कीच अनेकांच्या तोंडात येईल डी-मार्ट. किराणा, भाजीपाला, कपडे, घरगुटी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स… सर्व काही एकाच छताखाली आणि तेही खूप स्वस्त. त्यामुळेच प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी किंवा सणासुदीनं डी-मार्टबाहेर ग्राहकांच्या गाड्यांच्या रांगा लागलेल्या दिसतात. पण या एवढ्या लोकप्रिय डी-मार्टचे खरे पूर्ण नाव काय आहे, हे मात्र ९९ टक्के लोकांना माहीत नाही..डी-मार्टचे मूळ नाव आहे दमानी मार्ट! होय ते राधाकिशन दमानी यांच्याच नावावरून पडलेले नाव. नंतर सोपेपणासाठी ते ‘डी-मार्ट’ (DMart Real Name) झाले. आज डी-मार्ट म्हणजे अव्हेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड ही कंपनी आहे, ज्याचे बाजारमूल्य साधारण ३ लाख कोटींच्या घरात पोहोचले आहे.या यशामागची व्यक्ती म्हणजे राधाकिशन दमानी. ते सध्या भारतातील चौथे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. त्यांची एकूण संपत्ती जवळपास १.७८ लाख कोटी रुपये आहे. १९८० च्या दशकात शेअर बाजारात गुंतवणूक करून कोट्यवधी कमावल्यानंतर त्यांनी २००२ मध्ये मुंबईत पहिले डी-मार्ट उघडले. त्यांचा एकच फंडा आहे की ग्राहकांना जास्तीत जास्त फायदा द्या..Nano Banana Pro : गुगलने नुकतच लाँच केलेलं Nano Banana Pro कसं वापरायचं? इंटरनेट धुमाकूळ घालणारा हा एडिटर एकदा बघाच.डी-मार्टचे खरे गमक आहे त्यांची खर्च कमी करण्याची रणनीती. बहुतेक स्टोअर्स भाड्याच्या इमारतीत चालतात, पण डी-मार्ट आपली स्वतःची मालकीची इमारत घेते किंवा खरेदी करते. त्यामुळे भाड्याचे भाडे वाचते आणि हा फायदा थेट ग्राहकांना स्वस्त किमतीत मिळतो. म्हणूनच इथे दाल-तांदूळ, तेल, साबण यापासून ते टीव्ही-फ्रीजपर्यंत सर्व काही इतर दुकानांच्या तुलनेत लक्षणीय स्वस्त मिळते.आज देशभरात डी-मार्टची ३७५ हून अधिक शाखा आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र-तेलंगणा, कर्नाटक, तमिळनाडू, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर अशा ११ हून अधिक राज्यांत त्यांचा विस्तार झाला आहे..Fast Charging Disadvantages : फास्ट चार्जरने पटकन चार्जिंग होतोय मोबाइल; पण तुम्हाला माहितीच नाही होतय किती मोठं नुकसान.प्रत्येक स्टोअरमध्ये सकाळी ८ ते रात्री १० पर्यंत ग्राहकांची ये-जा सुरू असते.राधाकिशन दमानी यांचे हे यश आजच्या प्रत्येक तरुण उद्योजकासाठी प्रेरणादायी आहे. कमी बोलणे, मेहनत आणि ग्राहकांचा विश्वास जपणे या तीन गोष्टींनी त्यांनी एक सामान्य किराणा दुकानाचे साम्राज्य उभे केले. पुढच्या वेळी डी-मार्टमध्ये जाताना आठवा हे फक्त एक सुपरमार्केट नाही, तर एका दूरदृष्टीच्या माणसाच्या स्वप्नाची यशोगाथा आहे...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.