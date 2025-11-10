साधी सोपी गोष्ट: ओटीमध्ये मिळालेल्या नारळाचं नंतर काय करायचं?

आपल्याकडे अनेक परंपरा वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या आहेत. हिंदू धर्मात कोणतंही नवीन कार्य असेल किंवा पूजा विधी असेल त्यात नारळाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्यात नारळाचा वेगवेगळ्या नावाने उपयोग केला वाजतो. कधी नारळ तर कधी श्रीफळ. श्रीफळ हे सगळ्या देवांना प्रिय मानलं जातं. श्रीफळ मधल्या श्रीचा अर्थ म्हणजे लक्ष्मी. घरात एखादं कार्य असेल तर आपल्याकडे देवापुढे नारळ, सुपारी, विड्याची पानं ठेवण्याची प्रथा आहे. तर स्त्रियांची ओटी भरतानाही श्रीफळ वापरलं जातं. मात्र ओटीमध्ये मिळालेल्या या श्रीफळाचं करायचं काय?.कुणीही आपल्याकडे लग्नाची पत्रिका घेऊन आमंत्रण द्यायला येतं तेव्हा आपण त्याच्या हातात नारळ किंवा सुपारी देतो. तुमचं कार्य निर्विघ्न पार पडो असा त्याचा अर्थ होतो. देवापुढे आपण नारळ फोडतो तेव्हाही तो वाढवतो असं म्हणतात. त्यातला अर्धा भाग देवाला देऊन मग अर्धा भाग घरी आणायचा असतो. नवीन गाडीपुढेही आपण नारळ फोडताना तो एखाद्या दगडावर फोडावा. थेट जमिनीवर नारळ फोडू नये असं म्हणतात. तर इतर वेळेसही नारळ देताना शेंडीकडचा भाग समोरच्याकडे करायचा असतो. ओटी भरतानाही ज्या स्त्रीची ओटी भरतो तिच्याकडे नारळाची शेंडी ठेवायची असते. .कलाशामधला नारळ किंवा एखाद्या स्त्रीची ओटी भरताना नारळ देण्याचा अर्थ म्हणजे तिने जर तो नारळ एखाद्या ठिकाणी लावला तर जसं ते झाड वाढतं तसा त्या स्त्रीचा वंश वाढत जावा. मात्र जर हा नारळ लावायचा नसेल तर ओटीमध्ये मिळालेल्या नारळाचा काहीतरी गोड पदार्थ करू खायचा असतो. किंवा एखाद्या गोड पदार्थात तो वापरावा. नारळी पुरी, नारळी भात, नारळाची वडी, मोदक असे अनेक गोड पदार्थ नारळापासून बनवता येतात. एकाच वेळेस खूप नारळ जर ओटीत मिळाले असतील तर त्यातील सगळ्या नारळांचं प्रतीक म्हणून एका नारळाचा गोड पदार्थ बनवावा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..मासिक पाळीत लोणचं खावं की नाही?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.