Dmart Offers : डीमार्टमध्ये सगळ्यात मोठा सेल कधी असतो? डीमार्टमध्ये वस्तू सगळ्यात जास्त स्वस्त कधी मिळतात..बघा एका क्लिकवर

खरेदीच्या प्रेमींसाठी डीमार्ट हा तर सोन्याचा खजिना आहे. पण आत्ताचा फ्लिपकार्ट आणि अमेजॉनचा सेल पाहून अनेकांना एक प्रश्न पडला असेल..दररोज स्वस्त दरात घरगुती वस्तू मिळणाऱ्या या सुपरमार्केटमध्ये सगळ्यात मोठा सेल कधी असतो? तर याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत..डीमार्टचा सर्वांत मोठा सेल कधी?हा मोठा सेल असतो दिवाळीच्या तोंडावर.. दिवाळी सेलमध्ये ग्राहकांना तब्बल ७० टक्क्यांपर्यंत सूट मिळते, ज्यात स्वस्त धान्य, ग्रोसरी, खाद्य, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि गृहोपयोगी वस्तूंचा समावेश आहे. या सेलमध्ये 'बाय वन गेट वन फ्री' सारख्या आकर्षक ऑफर्समुळे लाखो ग्राहक आकर्षित होतात. गेल्या वर्षी या सेलमध्ये ५० लाखांहून अधिक ग्राहकांनी खरेदी केली होती आणि यंदा तो रेकॉर्ड मोडण्याची शक्यता आहे..Dmart Offers : डीमार्टपेक्षा जास्त स्वस्त सामान कुठं मिळतं? पाहा एका क्लिकवर.डीमार्टमध्ये जास्त स्वस्त सामान कधी मिळते?डीमार्टचा व्यवसायाचा मंत्रच एव्हरीडे लो प्राईस आहे, पण वस्तू जास्त स्वस्त मिळतात, ते वीकेंड सेल आणि सोमवार क्लिनअप डिस्काउंटमध्ये शुक्रवार ते रविवार असलेल्या वीकेंड सेलमध्ये.. एफएमसीजी उत्पादने, किराणा, कपडे आणि ब्युटी आयटम्सवर २० ते ५० टक्के सूट मिळतात. विशेष म्हणजे काही दुकानांमध्ये बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफरमुळे गर्दी वाढते. वीकेंडनंतर सोमवारला स्टॉक क्लिअरन्सच्या नावाने अतिरिक्त सूट दिली जाते. जुन्या स्टॉकवर ३० ते ४० टक्के कमी किंमत असते..DMart Offers : डीमार्टमधून चुकूनही खरेदी करू नका 'या' वस्तू, नाहीतर तुमचं नुकसान होणारच..!.या ऑफर्स स्टोअरनुसार बदलू शकतात पण बहुतेक ठिकाणी हे नियमित असतात. सण उत्सव काळात मात्र खरी मजा असते. दिवाळीसोबतच होळी, ख्रिसमस आणि नववर्षात डीमार्टचे सेल हिट ठरतात. या काळात बल्क खरेदीला प्राधान्य द्या, कारण सूट ५० टक्क्यांहून जास्त असते. उदाहरणार्थ,सेलमध्ये तेल, ड्राय फ्रूट्स आणि बेबी केअर प्रोडक्ट्सवर 50% टक्के इतकी सूट आहे. डीमार्ट रेडी अॅपवरून ऑनलाइन ऑर्डर केल्यास होम डिलिव्हरी फ्री मिळते.FAQs When is the biggest sale at DMart?डीमार्टमध्ये सर्वात मोठा सेल कधी असतो?डीमार्टचा सर्वात मोठा सेल दिवाळीच्या काळात, ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर, असतो, जिथे ७०% पर्यंत सूट मिळते.Which products get the maximum discounts during DMart sales?डीमार्टच्या सेलमध्ये कोणत्या वस्तूंवर जास्त सूट मिळते?किराणा, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राय फ्रूट्स आणि गृहोपयोगी वस्तूंवर जास्त सूट मिळते.Are there any special offers on weekends at DMart?डीमार्टमध्ये वीकेंडला खास ऑफर्स असतात का?होय, शुक्रवार ते रविवार वीकेंड सेलमध्ये २०-५०% सूट आणि 'बाय वन गेट वन' ऑफर्स असतात.Does DMart offer home delivery during sales?डीमार्ट सेलमध्ये होम डिलिव्हरी मिळते का?होय, डीमार्ट रेडी अॅपवरून ऑर्डर केल्यास काही अटींखाली मोफत होम डिलिव्हरी मिळते.Are there additional benefits for senior citizens during DMart sales?डीमार्टच्या सेलमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना अतिरिक्त फायदे मिळतात का?होय, सिनियर सिटिजन स्लॉटमध्ये खास सोयी आणि काही स्टोअर्समध्ये अतिरिक्त सूट मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.