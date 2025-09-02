लाइफस्टाइल

‘चूडी जो खनके हाथों में...’

दिवाळीच्या खरेदीचा आनंद, नवऱ्याची सहमती, आणि एका बायकोची बांगड्यांवरील प्रेमकहाणी, हसवत हसवत शेवटी एक हरवलेली बांगडी आठवण देऊन जाते
Gold Bangles,
Gold Bangles,Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुषमा सोळंके

बोनस मिळाला तशी दिवाळी जवळ आल्याची चाहूल लागली. ‘‘मला दिवाळीला भारी साडी पाहिजे हो,’’ मी ऐलान केलं. ‘‘घे हवी तितकी भारी’’ यांनीही कुबेराचा अकाउंटट असल्यासारखी एकदम सहमती दर्शवली. मग आम्ही दोघंही दुपारी साडीखरेदीच्या मोहीमेला निघालो. माझ्या स्त्रीधर्माला जागून दोन-तीन दुकाने व अनेक साड्यांची उलटापालट केल्यानंतर एका भारी (?) साडीची खरेदी झाली. तोपर्यंत साहेब पार वैतागून गेले होते. सगळ्याच साड्यांना ‘मस्त, मस्त’ म्हणून मी निवडलेल्या साडीला एकदम मस्त म्हणून त्यांनी पसंती दर्शविली आणि बिल देऊन एकदाचे आम्ही मोहीम फत्ते झाल्याच्या आनंदात घरी निघालो.

Loading content, please wait...
festival
Online Shopping
Diwali
Diwali shopping experience
Saree and jewelry
Family traditions

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com