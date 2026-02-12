लाइफस्टाइल

Hug Day 2026: शब्द अपुरे पडले की मिठीच बोलते; जाणून घ्या ‘हग डे’चं खास महत्त्व

Importance of Hug Day: भावना व्यक्त करताना शब्द अपुरे पडले की, मिठीच सर्व काही सांगते; जाणून घ्या ‘हग डे’चं विशेष महत्त्व आणि साजरा करण्याचे मार्ग.
Hug Day Special: How a Simple Hug Can Express What Words Cannot

सकाळ वृत्तसेवा
Hug Day Significance: भावना व्यक्त करण्यासाठी अनेकदा शब्द अपुरे पडतात. नात्यांना सावरण्यासाठी कधीकधी स्पर्शाची उब हवी असते. ती मिळाली की कोणतंही नातं अधिक खुलतं. म्हणूनच कदाचित व्हॅलेंटाइन विक’मध्ये ‘हग डे’चे एक वेगळेच महत्त्व असेल.

