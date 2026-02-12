Hug Day 2026: शब्द अपुरे पडले की मिठीच बोलते; जाणून घ्या ‘हग डे’चं खास महत्त्व

Hug Day Significance: भावना व्यक्त करण्यासाठी अनेकदा शब्द अपुरे पडतात. नात्यांना सावरण्यासाठी कधीकधी स्पर्शाची उब हवी असते. ती मिळाली की कोणतंही नातं अधिक खुलतं. म्हणूनच कदाचित व्हॅलेंटाइन विक’मध्ये ‘हग डे’चे एक वेगळेच महत्त्व असेल. .प्रेम कर भिल्लासारखं, बाणावरती खोचलेलं,मातीमध्ये उगवून सुद्धा, मेघापर्यंत पोचलेलं!कुसुमाग्रजांच्या या कवितेने प्रेमाची अचूक व्याख्या आपल्यासमोर ठेवली, सध्या व्हॅलेंटाइन सप्ताह सुरू आहे. खरं तर प्रेमं व्यक्त करायला कशाला हवा दिवसे ? पण आजच्या धावपळीच्या दिवसांत त्यासाठी एक विशिष्ट दिवस असलेला बरा. किमान त्यानिमित्ताने प्रेम व्यक्त करण्याची एक संधी. पण सारं प्रेम शब्दातून व्यक्त करता येतं? अनेकदा आपल्या भावना शब्दातून व्यक्त करता येत नाहीत. त्यासाठी स्पर्शाची एक वेगळीच भाषा असते. म्हणूनच म्हणतात ना....Hug Day 2026: ‘या’ 7 खास प्रकारे जोडीदाराला घ्या मिठीत, नात्यात येईल नव्या प्रेमाची ऊब.एक क्षण, एक स्पर्श, सगळं जग थांबतं,शब्द गप्प होतात, मिठीत मन बोलतं...प्रेमात जिथे भावना व्यक्त करायला शब्द अपुरे पडतात तिथे एक मिठी सारं काही सांगून जाते. अव्यक्त भावना व्यक्त करण्याचं अगदी सहज सोप् माध्यम म्हणजे मिठी. दुःखात असताना दिलेली मिठी आधार देते, आनंदात दिलेली मिठी तो आनंद दुप्पट करते. काही वेळा 'मी तुझ्या सोबत आहे' हे सांगण्यासाठी शब्दांची गरज नसते, एक 'मिठी पुरेशी असते..न सांगता जे उमजलं, ते फक्त मिठीत कळतं,हजार शब्दांची गरज नाही, एक 'हग'च सगळं बोलतं...आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात आपण भावना व्यक्त करायला विसरतो आहोत. मॅसेज, कॉल, इमोजी सगळं आहे; पण प्रत्यक्ष दिलेली मिठी वेगळीच ऊर्जा देऊन जाते. ती आपल्याला सुरक्षित वाटायला लावते, समोरच्याला आपुलकीची जाणीव करून देते. आईची मिठी थकवा विसरायला लावते, वडिलांची मिठी आधार देते, मित्राची मिठी 'तू एकटा नाहीस' असं सांगते आणि प्रिय व्यक्तीची मिठी... ती तर संपूर्ण जग विसरायला लावते. तेव्हाच प्रियकर प्रेयसीला म्हणतो....पावसाच्या सरी, फुललेला पिसारा आणि प्रेमाची हाक; लांडोरला भुरळ घालण्यासाठी मोर काय काय करतो?.शब्द थांबले ओठांवर, भावनांनी घेतली उडी,मनाशी मन जुळलं, जेव्हा मिळाली तुझी मिठी...इतकच काय मानसिक आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते सुद्धा मिठीमुळे तणाव कमी होतो. सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते आणि नात्यांमध्ये सकारात्मकता वाढते. त्यामुळे 'हग डे' केवळ प्रेमाचा नव्हे, तर भावनिक आरोग्याचाही संदेश देणारा दिवस ठरतो. 'हग डे' फक्त एका दिवसापुरता मर्यादित नसावा. कारण मिठीतून व्यक्त व्हायला कोणत्याही खास दिवसाची गरज नाही, तो भावना आहे. जेव्हा शब्द कमी पडतात, तेव्हा एक 'जादू की झप्पी' द्या, कारण ती हजार शब्दपिक्षा जास्त बोलकी असते. म्हणूनच कुसुमाग्रज त्यांच्या कवितेत प्रियकराला म्हणतात तुला तुझ प्रेम व्यक्त करायच आहे ना मग....Valentines 2026: जंगलातील रोमान्स आणि धडपड: प्रेमनिवेदनासाठी वाघोबालाही करावी लागते वणवण .मोरासारखा छाती काढून उभा राहा,जाळासारखा नजरेत नजर बांधून पाहा,सांग तिला, तुझ्या मिठीत स्वर्ग आहे सारा,सांग तिला, तुझ्या मिठीत स्वर्ग आहे सारा....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.