लाइफस्टाइल

Moolchand Pune : मूळचंदच्या गर्दीला कंटाळलाय? इथे मिळतात जास्त स्वस्त साड्या अन् कपडे, पाहा एका क्लिकवर

Best cheapest markets in pune for shopping : पुण्यात स्वस्तात मस्त खरेदी करायची असेल तर ही ५ ठिकाणे आहेत एकदम बेस्ट.
cheapest low budget clothes saree shop in pune

cheapest low budget clothes saree shop in pune

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Moolchand Mill Pune Offers : मूळचंद मिलच्या साड्या पुण्यात प्रसिद्ध आहेत, पण किंमत ५० रुपयांपासून सुरू होऊन ५,००० रुपयांपर्यंत जाते. तुम्हाला यापेक्षा अर्ध्या किंमतीत दर्जेदार साड्या हव्या असतील? मग या ५ ठिकाणांना नक्की भेट द्या. घाऊक बाजार ते फ्लेमार्केटपर्यंत, पुण्यात असे अनेक स्पॉट्स आहेत जिथे ५० रुपयांपासूनच साड्या मिळतात.

Loading content, please wait...
pune
maharashtra
Maheshwari Saree
saree
Jacquard Saree
clothes
Drape-the-sarees
women fashion
Chettinad silk saree
Kancheepuram silk saree
Tasar Silk Saree
designer saree
Chiffon Saree
Matka Silk Saree
Bagaru Saree
Mangalgiri Saree
Men Fashion
Nauvari saree types
Ilkal saree

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com