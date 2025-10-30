Moolchand Pune : मूळचंदच्या गर्दीला कंटाळलाय? इथे मिळतात जास्त स्वस्त साड्या अन् कपडे, पाहा एका क्लिकवर

Moolchand Mill Pune Offers : मूळचंद मिलच्या साड्या पुण्यात प्रसिद्ध आहेत, पण किंमत ५० रुपयांपासून सुरू होऊन ५,००० रुपयांपर्यंत जाते. तुम्हाला यापेक्षा अर्ध्या किंमतीत दर्जेदार साड्या हव्या असतील? मग या ५ ठिकाणांना नक्की भेट द्या. घाऊक बाजार ते फ्लेमार्केटपर्यंत, पुण्यात असे अनेक स्पॉट्स आहेत जिथे ५० रुपयांपासूनच साड्या मिळतात..फुरसुंगी साडी मार्केट हा तर स्वर्गच आहे. हडपसरजवळील हे घाऊक केंद्र सुरतहून थेट माल आणते. कापूस, आर्ट सिल्क आणि प्रिंटेड साड्या १०० रुपयांपासून मिळतात. सकाळी ७ वाजता जा, नवीन स्टॉक मिळेल आणि भाव कमी होतील. मूळचंदच्या तुलनेत ४०% स्वस्त साड्याआणि कपडे मिळतील..Police Bharati Application Website Link : पोलिस भरतीचा अर्ज करा एका क्लिकवर...लक्ष्मी रोडवरील छोट्या दुकानांमध्ये काही जुने, स्वस्तात मस्त माल देणारे साडी सेंटर आणि सिल्क सेंटर सारखी ठिकाणे ५० रुपयांपासून साड्या देतात. रविवार पेठेत तुळशीबागजवळील रस्त्यावरील विक्रेते १०० रुपयांपासून नऊवारी साड्या देतात. भाव कमी करायला लावा. तिथे तुमचे बारगेन स्किल्स वापरा म्हणजे १००-१५० आणखी कमी होतील...Police Bharati Application Website Link : पोलिस भरतीचा अर्ज करा एका क्लिकवर...हॉंगकाँग लेन (एफसी रोड) हा तर बजेट शॉपर्सचा फेव्हरिट आहे..सेकंड हँड आणि ओव्हरस्टॉक साड्या २० रुपयांपासून. क्वालिटी चेक करा, पण डेली वेअरसाठी परफेक्ट. रस्ता पेठेत गणपती साडी दुकानात २-३ साड्या घेतल्या तर ८० रुपये मध्ये मिळतात. ऑनलाइन खरेदी करणार असाल तर मीशो अॅपवर ९९ रुपये पासून साड्या मिळतात.अॅमेझॉनवर पुणे घाऊक साड्या सर्च करा, ७०% डिस्काउंट मिळेल. दिवाळी सेलमध्ये किंमत आणखी खाली आली होती. अशा ऑफर्समध्येही तुम्ही स्वस्तात छान खरेदी करू शकता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.