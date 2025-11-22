DMart Sale : डीमार्टमध्ये कोणत्या दिवशी वस्तू खरेदी करणे जास्त स्वस्त आणि फायद्याचे ठरते? जाणून घ्या एका क्लिकवर

DMart Upcoming Sale : डीमार्टमध्ये दररोज स्वस्त खरेदी करता येते पण तुम्हाला माहितीये का, काही खास दिवस दिवस खरेदीचे सुपर सेव्हिंग डेज आहेत. वीकेंडला डीमार्टमध्ये विशेष ऑफर्स, बाय 1 गेट 1 फ्री, आणि ५०% पर्यंत सूट मिळते. किराणा, घरगुती वस्तू, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स सगळंच जास्त स्वस्त मिळत. पण नेमके कोणत्या दिवशी सर्वाधिक फायदा होतो? चला जाणून घेऊया डीमार्टच्या स्वस्त शॉपिंगचे रहस्य.शुक्रवार – सेलची सुरुवात, गर्दी कमीशुक्रवारपासूनच नवीन सेल सुरू होतो. बिल्डिंगजवळील बोर्डवर 'Weekend Special' लिहिलेले दिसेल. किराणामाल, तेल, डाळी, साबण या दिवशी स्टॉक भरपूर असतो, गर्दी कमी असते. पहिल्या दिवशी खरेदी केली तर आवडीचे ब्रँड मिळण्याची शक्यता जास्त असते. डीमार्ट रेडी अॅपवरून ऑनलाइन ऑर्डर केली तर घरपोच मिळते आणि डिस्काउंट कूपनही लागू होते..Sale : सारा जमाना Zudio का दिवाना! पण फक्त झुडिओ नाही, तर टाटाच्या 'या' 5 दुकानांमध्ये मिळतोय हजारोंचा डिस्काउंट; स्पेशल ऑफर्स पाहा.शनिवार – पीक डेशनिवार हा डीमार्टचा पीक डे आहे. सकाळी ९ ते रात्री १० पर्यंत दुकान फुल असते. पण याच दिवशी बाय 1 गेट 1 , ५०% ऑफ आणि कॉम्बो पॅक जास्त असतात. उदाहरणार्थ, १ किलो साखर + चहा पाऊडर.. मुलांसाठी चॉकलेट्स, बिस्किट्सवर २०% पर्यंत सूट असते. पण गर्दीमुळे लवकर जा, नाहीतर आवडीचे सामान संपेल. डिजिटल पेमेंट केल्यास ५% एक्स्ट्रा कॅशबॅक मिळतो.Video : भूक अन् गरीबीचा विदारक चेहरा...लहान मुलीने वेचून खाल्लं कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातलं अन्न, व्हायरल व्हिडिओ पाहून मन हळहळेल.रविवार – शेवटचा दिवसरविवार हा क्लोजिंग डे असतो. जे स्टॉक उरलेले असते, त्यावर एक्स्ट्रा १०-२०% सूट मिळते. भाज्या, फळे, दूध पावडर सगळं स्वस्त असत. पण लवकर पोहोचा, कारण दुपारी १२ नंतर गर्दी वाढते. डीमार्टमध्ये खरेदीचा विचार असेल तर काही गोष्टी लक्षात ठेवा डीमार्ट रेडी अॅप डाउनलोड करा, ऑफर्स पहा.UPI पेमेंटने ५% कॅशबॅक मिळवा.बिल तपासा, वजन नीट पाहा.घरातून पिशवी आणा, प्लास्टिक टाळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.