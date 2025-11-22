लाइफस्टाइल

DMart Sale : डीमार्टमध्ये कोणत्या दिवशी वस्तू खरेदी करणे जास्त स्वस्त आणि फायद्याचे ठरते? जाणून घ्या एका क्लिकवर

DMart best days to shop : डीमार्टच्या 'सुपर सेव्हिंग डेज'मध्ये खरेदी कधी करावी जाणून घ्या
DMart Friday to Sunday offers maximum discounts with buy one get one free deals

DMart Friday to Sunday offers maximum discounts with buy one get one free deals

Saisimran Ghashi
DMart Upcoming Sale : डीमार्टमध्ये दररोज स्वस्त खरेदी करता येते पण तुम्हाला माहितीये का, काही खास दिवस दिवस खरेदीचे सुपर सेव्हिंग डेज आहेत. वीकेंडला डीमार्टमध्ये विशेष ऑफर्स, बाय 1 गेट 1 फ्री, आणि ५०% पर्यंत सूट मिळते. किराणा, घरगुती वस्तू, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स सगळंच जास्त स्वस्त मिळत. पण नेमके कोणत्या दिवशी सर्वाधिक फायदा होतो? चला जाणून घेऊया डीमार्टच्या स्वस्त शॉपिंगचे रहस्य

