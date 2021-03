कोल्हापूर : वातावरण बदलेले तसे लोकांचे ठेवणीतले कपड्यांचे कलेक्शनही बदलते. गरमीमध्ये साधारणत: लोक हलकी आणि आरामदायक कपडे वापरणे पसंत करतात. परंतु कोणत्याही हंगामात फॅशन सोबत कॉम्प्रमाईज करायला कोणीही तयार नसते. साधारणत: महिला यामध्ये आघाडीवर असतात. स्वतःला त्या स्टाईलमध्ये आणि कम्फर्टमध्ये शोधण्यास व्यस्त असतात. जेव्हा ही फॅशन उन्हाळ्यातील दिवसांमध्ये येते तेव्हा वॉर्डरोबमधील पहिली पसंती ही वाईट शर्टला दिली जाते. गरमीमध्ये व्हाईट शर्ट आराम देतो. तसेच यामध्ये अनेक प्रकारचे स्टाईल करून फॅशनचा नवा लुक करता येतो. खास करून इयररिंग्स आणि डिझाईनचे नेकलेस यामुळे व्हाईट लुकला लोक पसंती देतात आणि तो उत्तमही दिसतो. व्हाईट शर्ट सोबत तुम्ही चोकर नेकलेस घालू शकता साधारणतः बॉलीवुड इंडस्ट्रीमधील एक्ट्रेस शक्यतो व्हाईट शर्टला पसंती दर्शवतात. अभिनेत्री सोनम कपूर व्हाईट शर्ट सोबत सिल्वर चोकरला पसंती देते. व्हाईटसोबत सूट होईल असा एक्स मिनी स्कार्फ गळ्याभोवती गुंडाळलेला असतो. जर तुमच्या जवळही असा मिनी साइज स्कार्फ आणि व्हाईट शर्ट असेल तर तुम्ही ही पद्धत वापरून अभिनेत्री सोनम कपूरची स्टाईल करू शकता. अभिनेत्री काजोल यांचा व्हाईट शर्टचा लूक बऱ्याच फोटोमध्ये अभिनेत्री काजोल यांनी व्हाईट शर्ट सोबत ब्लॅक पेन्सिल कट घातला आहे. याला सूट होईल अशी एक नाजूक गोल्डन नेकलेस त्यांनी गळ्यामध्ये घातला आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही व्हाईट शर्ट तुमच्या अंदाजाप्रमाणे स्टाईलमध्ये कम्फर्ट करून घेऊ शकता. आणि महत्त्वाचं म्हणजे या लुकसाठी तुम्हाला जास्त मेहनत करावी लागत नाही हीट व्हाईट शर्टची स्टाईल कशी करावी जर तुमच्याजवळ बेसिक व्हाइट शर्ट असेल तर त्याचं उत्तम फिटिंग हे तुमचे सौंदर्य वाढविण्यास मदत करतात. शर्टचा कॉलर पूर्णपणे बंद करून तुम्हीही कॉलरचा व्ही शेपमधील एक नेकलेस यावर घालू शकता. हा कॉलरच्या शर्टला हायलाईट करतो आणि तुमचा लुक उत्तम बनवतो.



