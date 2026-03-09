लाइफस्टाइल

Ishan Kishan Girlfriend: ऑरेंज टँक टॉप, साधी जीन्स; वर्ल्ड कप विजयानंतर ईशान किशनसोबत दिसलेली गर्लफ्रेंड अदिती हुंडिया आहे तरी कोण? Video Viral

Ishan Kishan's rumoured girlfriend Aditi Hundia: वर्ल्ड कप विजयाच्या सेलिब्रेशनमध्ये ईशान किशनसोबत दिसलेली मॉडेल अदिती हुंडिया कोण आहे, तिची कारकीर्द आणि व्हायरल व्हिडिओबद्दल जाणून घ्या.
Anushka Tapshalkar
Updated on

Aditi Hundia viral video with Ishan Kishan: भारताने ICC Men's T20 World Cup 2026 जिंकल्यानंतर संपूर्ण देशभर जल्लोषाचे वातावरण होते. रात्री सर्वत्र फटाके वाजवत हा आनंद साजरा करण्यात आला. या विजयाच्या क्षणी भारतीय संघाचे सगळेच खेळाडू मैदानावर जल्लोष करताना दिसले. मात्र सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेतलं ते भारताचा विकेटकीपर-फलंदाज ईशान किशन (Ishan Kishan) याने. मॅच जिंकल्याचा आनंद तो मैदानावर तिरंगा घेऊन व्यक्त करताना दिसला.

