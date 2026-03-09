Ishan Kishan Girlfriend: ऑरेंज टँक टॉप, साधी जीन्स; वर्ल्ड कप विजयानंतर ईशान किशनसोबत दिसलेली गर्लफ्रेंड अदिती हुंडिया आहे तरी कोण? Video Viral

Aditi Hundia viral video with Ishan Kishan: भारताने ICC Men's T20 World Cup 2026 जिंकल्यानंतर संपूर्ण देशभर जल्लोषाचे वातावरण होते. रात्री सर्वत्र फटाके वाजवत हा आनंद साजरा करण्यात आला. या विजयाच्या क्षणी भारतीय संघाचे सगळेच खेळाडू मैदानावर जल्लोष करताना दिसले. मात्र सर्वात जास्त लक्ष वेधून घेतलं ते भारताचा विकेटकीपर-फलंदाज ईशान किशन (Ishan Kishan) याने. मॅच जिंकल्याचा आनंद तो मैदानावर तिरंगा घेऊन व्यक्त करताना दिसला..अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडिअम (Narendra Modi Stadium) येथे झालेल्या या सेलिब्रेशनदरम्यान त्याच्यासोबत त्याची गर्लफ्रेंड-मॉडेल अदिती हुंडिया (Aditi Hundia) देखील दिसली. स्टँडमधून खाली येत तिने किशनसोबत विजयाचा आनंद साजरा केला. या दोघांचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल होत आहेत आणि अनेकांना अदिती हुंडिया नेमकी कोण आहे, याची उत्सुकता लागली..Sanju Samson : भाई, दो सेंच्युरी मिस नाही झाल्या... ९७ अन् ८९ धावा केल्यात; संजू सॅमसनची भन्नाट पत्रकार परिषद Video Viral .अदिती हुंडिया कोण आहे?(Who is Aditi Hundia?)अदिती हुंडिया (Aditi Hundia) ही एक मॉडेल आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आहे. राजस्थानमधील जयपूरची रहिवासी असून ती फेमिना मिस इंडिया 2017 स्पर्धेची फायनलिस्ट होती. त्यानंतर 2018 मध्ये तिने मिस डिवा 2018 चा किताबही जिंकला आहे आणि त्यानंतर तिच्या मॉडेलिंग करिअरला वेग आला. याच सौंदर्यस्पर्धांमधून तिने आपली ओळख निर्माण केली.सध्या ती फॅशन इंडस्ट्रीत सक्रिय असून विविध ब्रँड्ससाठी मॉडेलिंग करते. त्याचबरोबर सोशल मीडियावरही तिची मोठी लोकप्रियता आहे. इंस्टाग्रामवर तिचे तीन लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. एवढंच नाही तर मॉडेलिंगसोबतच ती उद्योजिकाही आहे आणि स्वतःचा फॅशन ब्रँड सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहे..अदितीचा शैक्षणिक प्रवास(Aditi Hundia educational journey)अदितीने जयपूरमधील इंडिया इंटरनॅशनल स्कूलमधून शालेय शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्यानंतर तिने जयपूरच्या सेंट झॅवियर कॉलेजमधून पदवी प्राप्त केली. अदिती व्यावसायिक कुटुंबातून आलेली आहे. तिचे वडील ललित हुंडिया हे व्यवसायिक आहेत आणि आई बबीता हुंडिया यांनी तिच्या करिअरमध्ये तिला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. तिचा भाऊ यश हुंडिया याच्यासोबतही तिचे घनिष्ठ नाते आहे..ईशान किशन आणि अदिती हुंडिया यांचे नाते(Ishaan Kishan and Aditi Hundia's relationship)ईशान किशन (Ishaan Kishan) आणि अदिती हुंडिया यांच्या नात्याबद्दल अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे. 2019 मध्ये इंडियन प्रिमियर लीग चालू असताना सामन्यांदरम्यान अदिती स्टँडमध्ये बसून किशनला प्रोत्साहन देताना वारंवार कॅमेऱ्यात दिसत होती. तेव्हापासून या चर्चांना उधाण यायला लागले. तिच्या उत्साही प्रतिक्रिया पाहून सोशल मीडियावर तिला “मिस्ट्री फॅनगर्ल” असे नावही देण्यात आले होते. त्यानंतरही ती अनेक सामन्यांमध्ये किशनला सपोर्ट करताना दिसली आहे..दोघांनीही आपले नाते सार्वजनिकपणे फारसे व्यक्त केले नसले तरी किशनचे आजोबा अनुराग पांडे यांनी अलीकडेच सांगितले की ते दोघे काही काळापासून एकमेकांना डेट करत आहेत. भविष्यात त्यांचे लग्न झाले तर कुटुंबालाही आनंदच होईल, असे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.