Dmart Sale : डीमार्ट तुम्हाला लुटतंय? DMart बाहेर आईस्क्रीम,पॉपकॉर्न विकणारे कोण असतात माहितीये? हे सिक्रेट पाहा नाहीतर खिसा होईल रिकामा

Dmart selling strategy : दर महिन्याला किराणा सामान घेण्यासाठी डीमार्टच्या दारात उभे राहणाऱ्या ९९ टक्के कुटुंबांना माहितीच नसते की, दुकानाबाहेरचे १० रुपयांचे आइसक्रीम आणि १५ रुपयांचे पॉपकॉर्न स्टॉल हे खरे तर डीमार्टचे सिक्रेट हत्यार आहेत.. या छोट्या स्टॉल्समागे लपलेली आहे डीमार्टची स्मार्ट मार्केटिंग रणनीती, जी ग्राहकांचे मन जिंकते आणि खिसा रिकामा करते..आजच्या डिजिटल युगात शॉपिंग फक्त गरज नसून स्वस्त अनुभव बनली आहे. डीमार्टने हा बदल ओळखला आणि किराणा खरेदीला फॅमिली आउटिंगमध्ये बदलले. दुकानात प्रवेश करताच किंवा बाहेर पडताना मुलांच्या नजरेत पडणारे रंगीत आइसक्रीम आणि खमंग पॉपकॉर्न स्टॉल हे जाणीवपूर्वक ठेवलेले असतात. "मम्मी, प्लीज एक आइसक्रीम घेऊन दे ना!" असा बालहट्ट ऐकल्यावर पालकांचे 'नाही' लगेच 'हो' मध्ये बदलते. या छोट्या खरेदीमुळे दुकानात ग्राहकांचा वास्तव्यकाळ वाढतो आणि परिणामी किराणा बास्केटमध्येही अनावश्यक वस्तू भरल्या जातात..डीमार्टच्या या स्ट्रॅटजीचे मूळ भारतीय कुटुंबसंस्थेत दडलेले आहे. मुले घरी एकटी सोडली तर हैराण करतात म्हणून पालक त्यांना सोबत घेऊन येतात. डीमार्टला हे माहिती आहे. त्यामुळे मुलांना आकर्षित करणारे स्वस्त स्नॅक्स एन्ट्री गेटजवळच ठेवले जातात. एका अभ्यासानुसार अशा स्टॉल्समुळे दुकानाचे उत्पन्न ५-७ टक्क्यांनी वाढते. शिवाय हे स्टॉल्स थर्डपार्टी व्हेंडर्स चालवतात पण डीमार्टला त्यातून कमिशन मिळते म्हणजे जोखीम नाही, फायदाच फायदा...Big Bazaar सारख्या ब्रँडला ऑनलाइन शॉपिंगच्या लाटेत बुडताना आपण पाहिले आहे, पण डीमार्टने एक दुकान फायदेशीर होईपर्यंत दुसरे उघडणार नाही असा काटेकोर नियम पाळला. परिणामी आज देशभरात ३५० हून अधिक स्टोअर्स आणि सातत्याने वाढता नफ आहे..पुढच्या वेळी डीमार्टला जाल तेव्हा त्या आइसक्रीम,पॉपकॉर्न घेण्याआधी विचार करा की तुम्ही खरेदी करताय काय मग डीमार्टच्या स्ट्रॅटेजीला बळी पडताय?.