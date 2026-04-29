Nita Ambani: नीता अंबानींच्या घरात रोज बनतात तब्बल ४००० पोळ्या! कारण ऐकून तुम्हालाही बसणार नाही विश्वास; Viral

भारतातल्या सर्वात श्रीमंत लोकांपैकी एक आणि त्यातही टॉपचं कुटुंब म्हणजे अंबानी कुटुंब. आणि अब्जावधींचं घर, शेकडो कर्मचारी, आलिशान जीवनशैली आणि जगभरात चर्चेत असलेलं नाव म्हणजे त्यांचा अँटिलिया (Antilia). पण या भव्य इमारतीबद्दल लोकांना सर्वात जास्त कुतूहल असतं ते एका साध्या प्रश्नाचं; इतक्या श्रीमंत घरात रोज जेवायला काय बनत असेल?.चांदीच्या ताटात जेवण, पंचपक्वान्न, राजेशाही थाट अशी कल्पना सगळेच करतात. पण खऱ्यामध्ये काहीतरी वेगळंच आहे. साधं घरगुती जेवण, शाकाहारी पदार्थ आणि रोज तब्बल ४ हजार पोळ्या! वाचून धक्का बसला ना? पण हे खरं आहे. मात्र त्यामागचं कारण समजलं, तर तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल..अँटिलियामध्ये रोज काय बनतं?रिपोर्ट्सनुसार, मुकेश अंबानी यांना साधं आणि हेल्दी अन्न आवडतं. सकाळी पपईचा ज्यूस आणि नाश्त्यामध्ये इडली-सांबार असा त्यांचा आहार असल्याचं सांगितलं जातं.तर नीता अंबानी यांच्या लाइफस्टाइलबद्दल बोलायचं झालं तर त्या फिटनेस आणि हेल्दी डाएटकडे विशेष लक्ष देतात. फळं, ड्रायफ्रूट्स, ज्यूस आणि हलकं अन्न त्यांच्या रोजच्या आहाराचा भाग असल्याचं अनेक रिपोर्ट्समध्ये म्हटलं जातं..दुपारच्या जेवणात घरगुती भारतीय पदार्थांना जास्त प्राधान्य दिलं जातं. डाळ, भात, पोळी, भाजी, सूप आणि सॅलड असे पदार्थ नियमित बनतात. काही रिपोर्ट्समध्ये गुजराती डाळ आणि घरगुती भाज्यांचाही उल्लेख आहे. रात्रीचं जेवण तुलनेने हलकं ठेवलं जातं. सॅलड, भाज्या आणि नाचणी किंवा मिलेटच्या भाकऱ्या खाल्ल्या जातात, असं सांगितलं जातं..रोज ४ हजार पोळ्या बनतात?अँटिलियाबद्दल सर्वात जास्त चर्चेत असणारी गोष्ट म्हणजे इथे रोज सुमारे ४ हजार पोळ्या बनवल्या जातात, असं म्हटलं जातं.पहिल्यांदा ऐकल्यावर हे अतिशयोक्ती वाटू शकतं. पण Antilia हे फक्त एका कुटुंबाचं घर नसून मोठ्या व्यवस्थेसारखं चालतं, असं म्हटलं जातं. घरात सुरक्षा कर्मचारी, ड्रायव्हर्स, हाऊसकीपिंग स्टाफ, शेफ्स, टेक्निकल टीम आणि इतर अनेक कर्मचारी काम करतात. अनेक शिफ्टमध्ये इतक्या लोकांसाठी जेवण तयार केलं जात असल्याने हजारो पोळ्या बनण्यामागचं कारण समजतं..काही रिपोर्ट्सनुसार, मोठ्या प्रमाणात पोळ्या तयार करण्यासाठी यंत्रांचाही वापर केला जातो. परंतु पोळीची चव, आकार आणि दर्जा अबाधित राहावा यासाठी प्रशिक्षित शेफ त्यावर लक्ष ठेवतात.इतक्या संपन्नतेनंतरही, जंक फूड हा दररोजच्या जेवणाचा भाग नसल्याचं सांगितलं जातं. काही अहवालांनुसार महिन्यात फक्त एकदाच जंक फूड खाल्लं जातं, असा दावा करण्यात आला आहे. मात्र सेवपुरी हा या कुटुंबाचा लाडका नाश्ता असल्याचं अनेकदा पुढे आलं आहे..बहुधा म्हणूनच अँटिलियाच्या स्वयंपाकघराशी निगडित गोष्टी लोकांना प्रचंड भुरळ घालतात. कारण जगातील सर्वात ऐश्वर्यशाली घरांपैकी एक असूनही, तिथे बनणारं अन्न मात्र अनेक भारतीय घरांप्रमाणेच साधं, सोपं आणि घरगुती असल्याचं चित्र डोळ्यासमोर उभं राहतं.