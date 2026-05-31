Smoking करायला बंदी असताना सुद्धा विमानात ashtrays का असतात? जाणून घ्या यामागचं महत्त्वाचं कारण

Surprising Safety Reason Behind Ashtrays in Airplane Lavatories: विमानात smoking करायला अनेक वर्षांपासून बंदी आहे. तरीही विमानाच्या शौचालयाच्या दरवाजावर छोटंसं ॲशट्रे (राखदाणी) दिसते. त्यामुळे अनेकांना प्रश्न पडतो की, स्मोकिंग बंद असेल तर ॲशट्रेची गरज काय?यामागचं कारण प्रवाशांच्या सुरक्षेशी संबंधित आहे..विमान कंपन्यांना माहिती आहे की नियम असूनही काही प्रवासी चोरून सिगारेट ओढण्याचा प्रयत्न करू शकतात. अशा वेळी पेटती सिगारेट सुरक्षितपणे विझवण्यासाठी जागा असणं आवश्यक असतं. जर ॲशट्रे नसेल, तर एखादा प्रवासी घाईत किंवा घाबरून सिगारेटचा बट कचरापेटीत टाकू शकतो. कचरापेटीत टिश्यू पेपर किंवा इतर ज्वलनशील वस्तू असतात. त्यामुळे विमानात आग लागण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो..हवेत उड्डाण करणाऱ्या विमानात लागलेली अगदी छोटी आगही मोठ्या अपघाताचं कारण ठरू शकते. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने विमानांमध्ये ॲशट्रे ठेवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे.अहवालांनुसार, सिगारेटमुळे विमानांमध्ये आग लागल्याच्या घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. २०१६ मधील इजिप्तएअर दुर्घटनेमागेही आग लागण्याचं कारण सिगारेट असू शकते, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली होती. याच कारणामुळे अमेरिकेची फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (FAA) सर्व विमानांमध्ये कार्यरत ॲशट्रे असणं अनिवार्य मानते. जर ॲशट्रे तुटलेलं किंवा नसलेलं आढळलं, तर विमानाला उड्डाणाची परवानगी मिळत नाही..म्हणूनच विमानातील ॲशट्रे हे स्मोकिंगला प्रोत्साहन देण्यासाठी नसून, नियम मोडणाऱ्या प्रवाशांमुळे उद्भवू शकणाऱ्या धोक्यांपासून सर्व प्रवाशांची सुरक्षा करण्यासाठी असतात.तसेच, विमानात स्मोकिंग करताना पकडल्यास मोठा दंड, कायदेशीर कारवाई आणि काही प्रकरणांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा देखील होऊ शकते.