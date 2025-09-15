Explained: बॉलीवूड स्टार्ससारखे दिसणारे लोकं नेहमीच व्हायरल का होतात?

बॉलीवूड स्टार्ससारखे दिसणारे व्यक्ती व्हायरल होण्यामागे मानसशास्त्र, भारतीय सेलिब्रिटी संस्कृती आणि सोशल मीडिया अल्गोरिदम यांचा मोठा वाटा आहे. ओळखीच्या भावनेमुळे लोकांना अशा व्यक्तींना पाहून आनंद होतो आणि ते कंटेंट शेअर करतात. सोशल मीडियावर डॉपेलगँगर कंटेंट पटकन ओळखला जातो आणि मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जातो..Why do Bollywood star lookalikes go viral on social media: बॉलीवूडमधील अनेक स्टार्सला लोक फॉलो करतात. तसेच सोशल मिडियावर त्यांचा मोठा चाहता वर्ग देखील आहे. इन्स्टाग्रामवर डबल ट्रेंडिंग करणारी कतरिना कैफ असो किंवा आलिया भट्टसारखी दिसणारी मुलगी असो जी एका रात्रीत हजारो फॉलोअर्स मिळवत आहे, या साम्यांमुळे लक्ष वेधून घेण्यास कधीच अपयश येत नाही. पण बॉलीवूड स्टार्ससारखे दिसणारे व्यक्ती नेहमीच व्हायरल का होतात? हे आज सविस्तरपणे समजून घेऊया..याचे उत्तर मानसशास्त्र, भारतातील सेलिब्रिटी संस्कृती आणि सोशल मीडिया अल्गोरिथम यांच्या मिश्रणात आहे. विषाणूजन्यतेमागील मानसशास्त्रमानवी मेंदू ओळखीला प्रतिसाद देण्यासाठी तयार असतो. जेव्हा लोक शाहरुख खान, आलिया भट्ट किंवा कोणत्याही लोकप्रिय सेलिब्रिटीसारखा दिसणारा अनोळखी व्यक्ती पाहतात तेव्हा त्यांना अचानक ओळखीची लाट येते. आश्चर्य आणि आनंदाचे हे मिश्रण प्रेक्षकांना कटेंट शेअर करण्यास भाग पाडते. बॉलीवूडचे वेड आणि चाहते संस्कृतीभारतात, बॉलीवूड स्टार केवळ मनोरंजन करणारे नसतात. ते सांस्कृतिक आयकॉन असतात. जे फॅशन, सौंदर्य आणि जीवनशैलीच्या निवडींना आकार देतात. त्यांच्यासारखे दिसणारे व्यक्तिमत्व चाहते आणि त्यांच्या आदर्शांमधील पूल असल्यासारखे वाटते. ते रील आणि रिअलमधील अंतर कमी करते..सोशल मिडिया अर्गोरिदमचा प्रभावइंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स लगेच लक्ष वेधून घेणाऱ्या क्लिप्सवर भरभराटीला येतात. डॉपेलगँगर कंटेंट या इकोसिस्टमसाठी तयार केलेला आहे. कारण तो त्वरित ओळखता येतो, मजेदार असतो आणि खूप शेअर करता येतो. एकदा काही वापरकर्ते अशा कंटेंटमध्ये गुंतले की, अल्गोरिदम ते वाढवतात आणि काही तासांत ते लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवतात..व्हायरल झालेल्या प्रसिद्ध बॉलीवूड हँडसम कलाकार अलिना राय टिकटॉक आणि इंस्टाग्रामवर प्रसिद्ध झाली. टायगर अभिनेत्रीशी साम्य असल्यामुळे तिला म्युझिक व्हिडिओंमध्ये भूमिका मिळाल्या. .सुशांत सिंगसचिन तिवारीच्या व्हिडिओंना खूप लोकप्रियता मिळाली, विशेषतः सुशांतच्या निधनानंतर. त्याच्या दिसण्यामुळे चित्रपट प्रकल्पांमध्येही रस निर्माण झाला. .आलिया भट्टसेलेस्टी ही मूळची आसामची आहे आणि गंगूबाई काठियावाडी अभिनेत्रीशी तिच्या विचित्र साम्यतेमुळे तिला आलिया भट्टसारखी दिसणारी म्हणून ओळखले जाते..शाहरुख खानइब्राहिम कादरी शाहरुख खानशी साम्य असल्यामुळे इंस्टाग्रामवर त्याचे फॉलोअर्स २.२ दशलक्षाहून अधिक झाले आहेत..बिग बीलग्नापासून ते जाहिरात मोहिमांपर्यंत, बिग बींच्या लूक आणि बॅरिटोनचे अनुकरण करणारे अनेक पुरुष अनेकदा ट्रेंडमध्ये येतात. .मीम्सपासून पैशापर्यंतबॉलीवूड स्टारसारख्या दिसणाऱ्या लोकांना व्हायरलिटी ही 15 मिनिटांपेक्षा जास्त काळाची प्रसिद्धी असते. ती खऱ्या संधींमध्ये बदलू शकते. काहींना जाहिराती, कार्यक्रम किंवा प्रादेशिक चित्रपटांसाठी कामावर ठेवले जाते, तर काहींना प्रभावशाली करिअर बनवले जाते..मोठे फोटोबॉलीवूड स्टारसारखे दिसणारे लोक व्हायरल होत राहतात. कारण त्यांच्यात तीन शक्तिशाली घटक एकत्र येतात. भारतीय लोकांचे सिनेमावरील प्रेम, सोशल मीडियाची नाविन्याची भूक आणि ओळखीचे मानसशास्त्र. ज्या देशात स्टार्सची पूजा केली जाते, तिथे त्यांच्या डुपलिकेट लोकांना देखील प्रसिद्धी मिळते .बॉलीवूड स्टार्ससारखे दिसणारे व्यक्ती व्हायरल का होतात? बॉलीवूडच्या लोकप्रियतेमुळे आणि सोशल मीडियावर मिम्स, फोटो किंवा व्हिडिओंच्या जलद प्रसारामुळे असे व्यक्ती व्हायरल होतात..डॉपलगेंजर्सना व्हायरल झाल्याचा फायदा होतो का?काहींना प्रसिद्धी, ब्रँडिंग किंवा छोट्या प्रोजेक्ट्स मिळतात, पण काहींना चुकीच्या ओळखीमुळे त्रासही होऊ शकतो. .सोशल मीडियावर असे कंटेंट का लोकप्रिय आहे? लोकांना सेलिब्रिटींच्या साम्यतेतून मनोरंजन मिळते, आणि मिम्स किंवा विनोदी कंटेंटमुळे ते जलद पसरते. .व्हायरल होण्याचे काही धोके काय आहेत?चुकीच्या ओळखीमुळे गोपनीयतेचा भंग, ट्रोलिंग किंवा अनावश्यक लक्ष येऊ शकते, ज्यामुळे त्रास होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.