Explained: बॉलीवूड स्टार्ससारखे दिसणारे लोकं नेहमीच व्हायरल का होतात?

बॉलीवूड स्टार्ससारखे दिसणारे: सोशल मीडियावर व्हायरल होण्याचे मानसशास्त्र
पुजा बोनकिले
बॉलीवूड स्टार्ससारखे दिसणारे व्यक्ती व्हायरल होण्यामागे मानसशास्त्र, भारतीय सेलिब्रिटी संस्कृती आणि सोशल मीडिया अल्गोरिदम यांचा मोठा वाटा आहे.

ओळखीच्या भावनेमुळे लोकांना अशा व्यक्तींना पाहून आनंद होतो आणि ते कंटेंट शेअर करतात.

सोशल मीडियावर डॉपेलगँगर कंटेंट पटकन ओळखला जातो आणि मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जातो.

Why do Bollywood star lookalikes go viral on social media: बॉलीवूडमधील अनेक स्टार्सला लोक फॉलो करतात. तसेच सोशल मिडियावर त्यांचा मोठा चाहता वर्ग देखील आहे. इन्स्टाग्रामवर डबल ट्रेंडिंग करणारी कतरिना कैफ असो किंवा आलिया भट्टसारखी दिसणारी मुलगी असो जी एका रात्रीत हजारो फॉलोअर्स मिळवत आहे, या साम्यांमुळे लक्ष वेधून घेण्यास कधीच अपयश येत नाही. पण बॉलीवूड स्टार्ससारखे दिसणारे व्यक्ती नेहमीच व्हायरल का होतात? हे आज सविस्तरपणे समजून घेऊया.

