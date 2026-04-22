Earth Day : २२ एप्रिललाच का साजरा केला जातो जागतिक पृथ्वी दिन? जाणून घ्या इतिहास, थीम आणि सोपे इको-फ्रेंडली उपाय

World Earth Day 2026 History, Significance, Theme: दरवर्षी २२ एप्रिल आला की "पृथ्वी दिन" साजरा केला जातो. पण हा दिवस नेमका याच दिवशीच का ठरला, हे तुम्हाला माहिती आहे का? वाढतं प्रदूषण, बदलतं हवामान आणि निसर्गावर वाढणारा ताण पाहता, आजच्या काळात या दिवसाचं महत्त्व पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढलं आहे. पृथ्वीला वाचवण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नाही, तर आपल्यापैकी प्रत्येकाची आहे. म्हणूनच, चला जाणून घेऊया पृथ्वी दिनाचा इतिहास, 2026 ची थीम आणि आपल्या रोजच्या आयुष्यात सहजपणे वापरता आणता येतील असे काही सोपे इको-फ्रेंडली उपाय.अर्थ डे ला आंतरराष्ट्रीय मदर अर्थ डे असेही संबोधले जाते. या दिवशी लोकांमध्ये पर्यावरण संरक्षण, नैसर्गिक संसाधनांचे महत्त्व आणि येणाऱ्या पिढ्यांसाठी सुरक्षित व शाश्वत पृथ्वी घडवण्याबाबत जनजागृती केली जाते. .अर्थ डेचा इतिहासपर्यावरण चळवळीची सुरुवाता १९६२ साली झाली, जेव्हा Silent Spring हे पुस्तक प्रकाशित झाले. या ग्रंथातून प्रदूषणाचे भीषण परिणाम आणि त्याचा माणसांच्या जीवनावर होणारा परिणाम उघड झाला, ज्यामुळे जगभरात या विषयावर व्यापक चर्चा सुरू झाली.यानंतर १९६९ मध्ये अमेरिकेत झालेल्या मोठ्या तेलगळतीच्या घटनेनं परिस्थितीचं गांभीर्य अधोरेखित केलं. या पार्श्वभूमीवर Gaylord Nelson यांनी पर्यावरणासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम उभारण्याचा निर्णय घेतला..२२ एप्रिल १९७० रोजी पहिल्यांदाच अर्थ डे साजरा करण्यात आला. या दिवशी सुमारे २ कोटी अमेरिकन नागरिकांनी सहभाग घेतला होता. हा कार्यक्रम केवळ एक दिवसापुरता न राहता, पुढे पर्यावरण संरक्षणासाठी मोठ्या चळवळीत रूपांतरित झाला..अर्थ डे 2026 ची थीम२०२६ साठी अर्थ डेची थीम आहे "Our Power, Our Planet" (आपली शक्ती, आपला ग्रह). ही थीम प्रत्येक व्यक्तीला पर्यावरण रक्षणात सक्रिय भूमिका बजावण्याचं आवाहन करते. नवीकरणीय ऊर्जा, सामूहिक सहभाग आणि शाश्वत जीवनशैली यावर विशेष भर देण्यात आला आहे..रोजच्या आयुष्यात वापरता येतील असे सोपे इको-फ्रेंडली उपायप्लास्टिकचा वापर कमी करून कापडी पिशव्यांचा वापर कराविजेची बचत करण्यासाठी न वापरलेली उपकरणं बंद ठेवापाण्याचा अपव्यय टाळाझाडं लावा आणि त्यांची निगा राखाशक्य असल्यास सायकल किंवा सार्वजनिक वाहतूक वापराआजच्या बदलत्या हवामानाच्या परिस्थितीत प्रत्येक छोटा प्रयत्न महत्त्वाचा आहे. अर्थ डे हा केवळ एक दिवस नसून, पर्यावरण जपण्याची सततची जबाबदारी लक्षात ठेवण्याची आठवण आहे.