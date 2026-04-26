Gen Z Trend Deadzoning: मोबाइल बंद, लॅपटॉप बंद; Gen Z आणि Millennials मध्ये ‘डेडझोनिंग’ची क्रेझ; नेमकं 'हे' आहे तरी काय ?

What Is Deadzoning : आजकाल सोशल मीडियामुळे आणि सतत ऑनलाइन राहण्याच्या सवयीमुळे लोकांना खऱ्या अर्थाने आराम मिळणं कठीण झालं आहे. अशातच आता Millennials आणि Gen Z मध्ये एक नवीन ट्रॅव्हल ट्रेंड वेगाने लोकप्रिय होत आहे, ज्याला "डेडझोनिंग" (Deadzoning) असं म्हटलं जातं. या ट्रेंडमध्ये प्रवासादरम्यान मुद्दाम मोबाईल, सोशल मीडिया आणि कामापासून दूर राहण्यावर भर दिला जातो..काय आहे 'डेडझोनिंग'?डेडझोनिंग म्हणजे प्रवास करताना स्वतःला डिजिटल जगापासून काही काळासाठी दूर ठेवणं. सुट्टीमध्ये सतत फोटो काढणं, रील्स बनवणं, ईमेल्स तपासणं किंवा ऑफिसचे कॉल्स घेणं टाळून त्या क्षणाचा मनापासून आनंद घेणं हा या ट्रेंडचा मुख्य उद्देश आहे.अनेक लोक आता सुट्टीवर गेल्यानंतर फोन सायलेंट ठेवतात, सोशल मीडियापासून ब्रेक घेतात आणि ऑफिसला "Out of Office" मेसेज लावून पूर्णपणे रिलॅक्स होण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे त्यांना मानसिक शांतता मिळते आणि प्रवास अधिक खास वाटतो..हा ट्रेंड का वाढतोय?आजच्या धावपळीच्या जीवनात काम आणि वैयक्तिक आयुष्य यातील सीमा खूपच धूसर झाल्या आहेत. अनेकजण सुट्टीवर असतानाही ऑफिसचे मेल्स आणि मेसेजेस तपासत राहतात. त्यामुळे सुट्टी असूनही मन शांत होत नाही..डेडझोनिंगमुळे लोकांना तणाव कमी करण्यास मदत होते. सतत स्क्रीनसमोर न राहिल्याने झोप सुधारते, मन शांत राहते आणि प्रवासातील अनुभव अधिक चांगल्या प्रकारे जगता येतात. काहीजण या काळात निसर्गात वेळ घालवतात, स्थानिक संस्कृती अनुभवतात किंवा स्वतःसोबत वेळ घालवण्याचा प्रयत्न करतात..प्रवासाचा नवा अर्थपूर्वी प्रवास म्हणजे फक्त फिरणे किंवा फोटो काढणे असे मानले जायचे. पण आता अनेकजण प्रवासाकडे मानसिक विश्रांती आणि स्वतःला वेळ देण्याचा मार्ग म्हणून पाहत आहेत. डेडझोनिंग हा त्याच विचाराचा एक भाग बनत आहे.जर तुम्हालाही रोजच्या कामाच्या तणावातून थोडा ब्रेक हवा असेल, तर पुढच्या सुट्टीत काही काळासाठी फोन आणि कामापासून दूर राहून "डेडझोनिंग" अनुभवून पाहायला हरकत नाही.