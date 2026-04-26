लाइफस्टाइल

Gen Z Trend Deadzoning: मोबाइल बंद, लॅपटॉप बंद; Gen Z आणि Millennials मध्ये ‘डेडझोनिंग’ची क्रेझ; नेमकं 'हे' आहे तरी काय ?

‘Deadzoning’ Explained: सुट्टीत मोबाईल आणि कामापासून पूर्ण ब्रेक घेणारा ‘डेडझोनिंग’ ट्रेंड Gen Z आणि Millennials मध्ये वेगाने लोकप्रिय होत आहे.
What is Deadzoning

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

What Is Deadzoning : आजकाल सोशल मीडियामुळे आणि सतत ऑनलाइन राहण्याच्या सवयीमुळे लोकांना खऱ्या अर्थाने आराम मिळणं कठीण झालं आहे. अशातच आता Millennials आणि Gen Z मध्ये एक नवीन ट्रॅव्हल ट्रेंड वेगाने लोकप्रिय होत आहे, ज्याला “डेडझोनिंग” (Deadzoning) असं म्हटलं जातं. या ट्रेंडमध्ये प्रवासादरम्यान मुद्दाम मोबाईल, सोशल मीडिया आणि कामापासून दूर राहण्यावर भर दिला जातो.

Loading content, please wait...
viral
trend
Viral social media trends
Gen Z

