Hardballing Dating: क्रिकेट नाही, नात्यांचा खेळ! Gen Z चं 'हार्डबॉलिंग डेटिंग' आहे तरी काय? मानसिक ताणापासून कसं वाचवतं, जाणून घ्या

Hardballing Dating: Gen Z मध्ये हार्डबॉलिंग डेटिंग ट्रेंड रिलेशनशिपमध्ये स्पष्टता आणतो आणि ब्रेकअप एंग्जायटीपासून वाचवतो.
Anushka Tapshalkar
Gen Z Relationship Trends: Gen Z ही आतापर्यंतच्या सगळ्या पिढ्यांपेक्षा वेगळी आहे. वागणं असो, राहणीमान असो, आयुष्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन असो की मग विचारसरणी असो. यामध्ये आजची Gen Z पिढी नात्यांकडे पाहण्याची पद्धत पूर्णपणे बदलताना दिसते. त्यांच्यासाठी नाती म्हणजे अंदाज, गोंधळ किंवा अधांतरी अपेक्षा नाहीत.

