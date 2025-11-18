Fridge Hack : फ्रीजच्या आत पिवळा स्पंज का ठेवत आहेत भारतीय लोक? कारण जाणून तुम्हीही वापराल ही देशी ट्रिक

तुमच्या फ्रिजमधून येणारा तो भयंकर वास आणि दोनच दिवसांत कोमेजलेली कोथिंबीर, पालक, लेट्यूस याला तुम्ही वैतागला असाल तर ही बातमी फक्त तुमच्यासाठी आहे. आता भारतीय घरामध्ये एक नवीन ट्रेंड जोरात पसरतोय फ्रिजच्या भाजीच्या डब्यात किंवा शेल्फवर एक छोटासा पिवळा ओला स्पंज ठेवणे. एवढ्याने काय होतंय असं वाटतंय? पण ही जादू आहे..हा स्पंज फ्रिजमधला ओलावा आणि वास दोन्हींवर नियंत्रण मिळवतो, आणि तुमच्या भाज्या-फळांना आठवडाभर फ्रेश ठेवतो. .ही ट्रिक कशी काम करते?फ्रिज दरवाजा उघडला-बंद केला की आत गरम हवा येते, थंड हवा आणि गरम हवेच्यामुळे ओलावा तयार होतो. हा ओलावा भाज्यांवर थेंबांच्या रूपाने बसतो आणि बुरशी येते. त्यामुळे पालक, कोथिंबीर, बेरी लवकर खराब होतात. पण ओला स्पंज हे अतिरिक्त ओलावा शोषून घेतो आणि गरज पडली की हळूहळू सोडतो. म्हणजे फ्रिजमध्ये आर्द्रता नेहमी संतुलित राहते.. ना जास्त ओलसर, ना जास्त कोरडादुसरं म्हणजे वास..कांदा-लसूण, मासे, जुनं अन्न यांचे सूक्ष्म कण हवेत तरंगतात आणि सगळीकडे पसरतात. ओला स्पंज हे कण पाण्यात विरघळून स्वतःमध्ये अडकवून ठेवतो. बेकिंग सोडाही चांगला आहे, पण स्पंज सतत नवीन-नवीन वास शोषत राहतो, म्हणून तो जास्त प्रभावी आहे.Hotstar सब्स्क्रिप्शन पूर्णपणे फ्री! सोबत मिळणार 15GB डेटा, काय आहे हा धमाकेदार प्लॅन? जाणून घ्या.असा करा वापरएक साधा, सुगंध नसलेला पिवळा सेल्युलोज स्पंज घ्या. जो भांडी घासायला वापरता तोच.तो पूर्ण भिजवून घ्या, नंतर पिळून टाकून फक्त ओलसर ठेवा पाणी टपकू नये.भाजीच्या डब्यात किंवा वरच्या शेल्फवर ठेवा. मोठ्या फ्रिजमध्ये दोन स्पंज वेगवेगळ्या डब्यात ठेवू शकता.दर ३-४ दिवशी साबणाने धुवा आणि १ मिनिट मायक्रोव्हेव्ह करा किंवा उकळत्या पाण्यात टाका.. ते ही जंतू मारण्यासाठी.प्रत्येकी ३-४ आठवड्यांनी नवीन स्पंज घ्या..VIP Mobile Number Process : घरबसल्या तुम्हाला मिळेल VIP मोबाईल नंबर; 10 मिनिटात कन्फर्म फ्री रजिस्ट्रेशन, सीक्रेट ट्रिक पाहा.फायदा काय?कोथिंबीर-पालक ८-१० दिवस ताजी राहते.बेरी, द्राक्षे, स्ट्रॉबेरीवर बुरशी येत नाही.काकडी, मशरूम, ब्रोकोलीही जास्त काळ फ्रेश राहतात.फ्रिजचा वास पूर्णपणे नाहीसा होतो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.