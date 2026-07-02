ऑफिसमध्ये एकाला थंडी तर दुसऱ्याला घाम का येतो? वाचा सेंट्रल एसीच्या या परिस्थितीमागचं खरं कारण

Why One Person Freezes While Another Sweats in Office: ऑफिसमध्ये तुमच्या शेजारी बसलेल्या व्यक्तीला घाम येत असतो, तर तुम्ही मात्र थंडीने कुडकुडत जॅकेट घालून बसलेले असता? एकाच ऑफिसमध्ये, एकाच AC मध्येही प्रत्येकाला वेगळा अनुभव का येतो, हा प्रश्न तुम्हाला पडलाच असेल. ही केवळ अस्वस्थता नसून तिचा परिणाम आरोग्याबरोबरच कामाच्या प्रोडक्टिव्हिटीवरही होऊ शकतो. मग या तापमानातील फरकामागचं खरं कारण काय? याबाबत तज्ज्ञांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे..प्रत्येकाला एकसारखं तापमान योग्य वाटत नाहीसेंसेंट्रल AC मध्ये सगळ्या ऑफिससाठी एकच तापमान ठेवलं जातं. पण प्रत्येक व्यक्तीचं शरीर, वय, कपडे आणि काम करण्याची पद्धत वेगळी असते. त्यामुळे त्याच तापमानात काहींना खूप थंडी वाजते, तर काहींना गरम वाटतं.उदाहरणार्थ, दिवसभर एका जागी बसून संगणकावर काम करणाऱ्या व्यक्तीला जास्त थंडी वाटू शकते. पण सतत चालणाऱ्या किंवा इकडून-तिकडे फिरून काम करणाऱ्या व्यक्तीला त्याच तापमानात गरम वाटू शकतं..काही ठिकाणी जास्त थंडी, काही ठिकाणी उकाडा का?तज्ज्ञांच्या मते, अनेक ऑफिसेसमध्ये AC सिस्टीम वर्षातला सर्वात जास्त उष्ण/उकाडा असलेला दिवस लक्षात घेऊन तयार केली जाते. पण रोज तितकी गर्दी किंवा उष्णता नसते. त्यामुळे अनेकदा ऑफिसमध्ये गरजेपेक्षा जास्त थंडावा निर्माण होतो.याशिवाय,सूर्यप्रकाश थेट येणाऱ्या जागा अधिक गरम होतात.हवेचा योग्य प्रवाह नसेल, तर काही भाग जास्त थंड राहतात.भिंती आणि खिडक्यांचं इन्सुलेशन नीट केलं नसेल, तरीसुद्धा तापमानात फरक पडतो.यामुळे एका खोलीत वेगवेगळ्या ठिकाणी बसलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेगळा अनुभव येतो..आरोग्यावर होऊ शकतो परिणामखूप थंड वातावरणात जास्त वेळ बसल्यामुळे काही लोकांना पुढच्या समस्या जाणवू शकतात.वारंवार सर्दी किंवा घसा दुखणेडोकेदुखीथकवास्नायूंमध्ये ताण किंवा कडकपणाकामावर लक्ष केंद्रित करण्यात अडचणतापमानामुळे सतत अस्वस्थ वाटत असेल, तर त्याचा डायरेक्ट परिणाम कामाची गुणवत्ता आणि प्रोडक्टिव्हिटीवरही होऊ शकतो..उपाय काय?तज्ज्ञांच्या मते, नवीन AC सिस्टीममध्ये खोलीत किती लोक आहेत, बाहेरचं तापमान किती आहे आणि किती थंडावा हवा आहे, यानुसार AC आपोआप काम करायला हवा. तसेच ऑफिसचं तापमान 24 ते 25 अंश सेल्सिअस ठेवणं जास्त आरामदायी ठरू शकतं. याशिवाय, चांगल्या दर्जाच्या भिंती, सूर्यप्रकाश कमी येणाऱ्या खिडक्या आणि योग्य हवा खेळती राहील अशी व्यवस्था असेल, तर ऑफिसचं तापमान संतुलित ठेवणं सोपं होतं. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.