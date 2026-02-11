पावसाच्या सरी, फुललेला पिसारा आणि प्रेमाची हाक; लांडोरला भुरळ घालण्यासाठी मोर काय काय करतो?

मिलिंद उमरे नाच रे मोरा, आंब्याच्या बनात नाच रे मोरा नाच, हे ज्येष्ठ कवी ग. दि. माडगुळकर (गदिमा) यांनी लिहिलेलं बालगीत ऐकलं की लगेच रिमझिमणारा पाऊस आणि आपला लखलखीत पिसारा फुलवत नाचणारा मोर डोळ्यांपुढं येतो. पण मोर खरच पावसासाठी नाचतो का ? अजीबात नाही हो.... त्याचा व्हॅलेंटाईन डे फेब्रुवारीत किंवा वसंत ऋतूत नसतो... तो असतो वर्षा ऋतूत. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात पिसारा छत्रीसारखा फुलवत तो जोडीदार मिळवायला नाचतो. .खरतर मोरांच्या राज्यात जोडीदार कमावता, श्रीमंत नसला तरी चालेल पण तो उत्तम नर्तक आणि दिसायला राजबिंडाच हवा है... अशी लांडोरबाईंची अट असते. मग मादीला (लांडोर) भुरळ घालण्यासाठी नर मोरालाही तंगड्या दुखवत आणि पिसारा दाखवत बरीच कसरत करावी लागते. जंगलातील खुल्या जागेत मोरांचे हे नृत्य-स्वयंवरच असते. आपला सुंदर पिसारा पसरून मोर भान हरपून नाचू लागतो. अनेकदा तो नृत्यात इतर मग्न असतो की आपणही त्याच्या बरेच जवळ जाऊन त्याच्या पिसांचा झंकार ऐकू शकतो..Valentines 2026: जंगलातील रोमान्स आणि धडपड: प्रेमनिवेदनासाठी वाघोबालाही करावी लागते वणवण .आपला पिसारा फुलवत मोर नाचू लागला की, उत्सूक लांडोरी तिथं आपली उपस्थिती नोंदवू लागतात. जेव्हा मोराला मादी जवळ असल्याचे जाणवते, तेव्हा तो खास नजाकतीनं आपला ५ ते ६ फूट लांब पिसारा गोलाकार छत्रीसारखा फुलवतो. या पिसाऱ्यावरील 'डोळे' मादीला आकर्षित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.मोर केवळ पिसारा फुलवून थांबत नाही, तर तो विशिष्ट लयीत पिसारा थरथरवतो. यामुळे पिसाऱ्यांमधून एक विशिष्ट 'खळखळ' किंवा झंकारयुक्त आवाज येतो आणि रंगांची चमक वाढते, ज्याला पाहून लांडोर लड्डू होते..एवढ्यानच भागत नाही. मोर जोडीदाराला बोलावण्यासाठी "मियाऊ-मियाऊ" असा जोरात आवाज काढतो. मोरांच्या या केकांनी रान प्रेमभावनेनं गुंजायमान होतं. पण जोडीदार मिळवण्यासाठी सुरू झालेली मोरांची सौंदर्य स्पर्धा सोपी नसते वरं का... आपला जोडीदार निवडण्यात लांडोर खूप चोखंदळ असते.लांडोर एकाच वेळी अनेक मोरांचे नृत्य पाहते. ज्या मोराचा पिसारा सर्वांत मोठा, रंगीत आणि ज्याच्या पिसाऱ्यात सर्वाधिक "डोळे" असतील, त्याचीच ती जोडीदार म्हणून निवड करते. थोडक्यात सांगायचे तर, ज्याचा 'डान्स आणि लूक' बेस्ट, त्यालाच जोडीदार मिळतो!.Valentines Day Special Recipe: 'व्हॅलेनॉटाइन्स डे'ला तुमच्या जोडीदारासाठी बनवा खास चॉकलेट बिस्कीट केक, अगदी सोपी रेसिपी आहे!.सारे काही पुढच्या पिढीसाठी...मोरांच्या राज्यातील हे नखरे बघून तुम्हालाही वाटत असेल, या लांडोरी नर निवडताना का बुवा इतके नखरे करत असतील. म्हणजे मोर चांगला दिसणारा हवा, चांगला नाचणारा हवा, त्याचा पिसारा, त्यावरचे डोळे सगळं सगळं कसं मस्त मस्तच हवं. मात्र त्यामागे पुढच्या पिढीचा विचार असतो. जो नर धष्टपुष्ट, अंगापिंडाने मजबूत असेल, ज्याच्या उत्तम आरोग्याचं निदर्शक त्याचा सुंदर भरगच्च पिसारा आणि त्यावरची सहस्त्र चक्षुची नक्षी असेल त्या नरासोबत मीलन झाल्यानंतर जन्मणारी आपली पिल्लं निरोगी आणि दीर्घायुषी असतील हा लांडोरींना विश्वास असतो. त्यामुळे नरांना सौंदर्य परीक्षा म्हणा की, सत्त्वपरीक्षा ती द्यावीच लागते..'ती' अंधश्रद्धाच...मोर नाचताना त्याच्या डोळ्यांतून अश्रू गळतात... मग हे अश्रू लांडोर पिते आणि ती गर्भवती होते, असे खुपदा सांगितले जाते. पण ही तद्दन खोटी बाब असून अंधश्रद्धा आहे. मोर हा कुक्कुट वर्गातील असून फॅजिॲनिष्डी कुळातील म्हणजे कोंबड्या, तितर आणि लावे यासारख्या जमिनीवर राहणाऱ्या पक्ष्यांचा कुळातील पक्षी आहे. त्यामुळे कोंबडा ज्या प्रमाणे मीलन करतो जवळपास त्याच पद्धतीने मोरांचं मीलन होतं आणि लांडोर नैसर्गिक पद्धतीनेच गर्भवती होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.