Why Do People Make Their Beds Even in Hotel Rooms: काही लोक सकाळी उठल्यानंतर बेड आवरल्याशिवाय घराबाहेर पडत नाहीत. विशेष म्हणजे ही सवय फक्त घरापुरती मर्यादित नसते. हॉटेलमध्ये, नातेवाईकांच्या घरी किंवा एखाद्या हॉलिडे अपार्टमेंटमध्ये एका रात्रीसाठी राहिले तरी ते उठल्यावर चादर नीट करतात, उशा व्यवस्थित लावतात आणि बेड आवरूनच बाहेर पडतात. मानसशास्त्रानुसार, यामागे काही साधी कारणं असू शकतात..दिवसाची सुरुवात एका छोट्या कामानेबेड आवरणं हे अगदी छोटं काम आहे; पण ते पूर्ण केल्यानंतर लगेच एक काम पूर्ण झाल्याचं समाधान मिळतं. चादर नीट केली, उशा लावल्या आणि खोली व्यवस्थित दिसू लागली की दिवसाची सुरुवात सकारात्मक पद्धतीने झाल्यासारखं वाटू शकतं..Healthy Eating Habits in Kids: मुलं जेवताना नखरे करतात? जबरदस्ती न करता पौष्टिक खाण्याची सवय लावण्यासाठी पालकांनी काय करावं?.नीटनेटकेपणाची आवडकाही लोकांना आजूबाजूचा पसारा किंवा अस्ताव्यस्तपणा सहज खटकतो. त्यामुळे बेड नीट करणं हा त्यांच्या दृष्टीने खोलीत थोडा का होईना, पण व्यवस्थितपणा आणण्याचा एक मार्ग असतो. बेड नीट दिसला की संपूर्ण खोलीही अधिक स्वच्छ आणि शांत वाटू शकते..सवय नकळत कायम राहतेघरी दररोज बेड आवरण्याची सवय लागली असेल, तर तीच कृती हॉटेलमध्येही नकळत केली जाऊ शकते. एखादी गोष्ट वारंवार केल्याने ती आपल्या रोजच्या दिनक्रमाचा भाग बनते. त्यामुळे त्यासाठी वेगळा विचार करण्याचीही गरज भासत नाही..Weight Loss Success Story: ना महागडा डाएट, ना पर्सनल ट्रेनर! १९ वर्षीय तरुणीने दीड वर्षांत घटवलं तब्बल ४० किलो वजन; कसा होता फिटनेस प्रवास?.कोणी पाहत नसतानाही का आवरतात?हॉटेलमध्ये बेड आवरण्याची कोणतीही जबाबदारी नसते. हाऊसकीपिंगची टीम ते काम करणारच असते. तरीही काही जण बेड आवरतात, कारण त्यांना जागा नीट सोडल्याचं समाधान मिळतं. दिवसभर फिरून किंवा काम करून परत आल्यानंतर अस्ताव्यस्त बेड पाहण्यापेक्षा नीट केलेली जागा अधिक आरामदायक वाटू शकते.मात्र, बेड आवरणाऱ्या व्यक्ती अधिक शिस्तप्रिय, यशस्वी किंवा उत्पादक असतात, असा ठोस मानसशास्त्रीय नियम नाही. ही सवय प्रत्येक व्यक्तीसाठी वेगळी असू शकते. कदाचित प्रवासातही घरासारखं काहीतरी परिचित ठेवण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.