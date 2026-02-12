लाइफस्टाइल
Valentines Day: जोडीदार गमावल्यानंतर अन्न-पाणीही त्यागणारा 'सारस क्रौंच' का मानला जातो दिव्य प्रेमाचं प्रतीक?
The Extraordinary Love Story of the Sarus Crane: जोडीदार गमावल्यानंतर अन्न-पाणीही त्यागणारा सारस क्रौंच भारतीय संस्कृतीत प्रेम, निष्ठा आणि त्यागाचं सर्वोच्च प्रतीक का मानला जातो, यामागची भावस्पर्शी कथा.
Valentines Day Nature Special: मानवा जगतात लैला-मजनू, हिर-रांझा, रोमिओ-ज्युलिएट अशा अनेक प्रेमवीरांच्या अजरामर कथा सांगितल्या जातात. प्रेमासाठी प्राण देणारे हे दिव्य प्रेमवीर मानवी विश्वात अजरामर झाले आणि रंजक कथांचा भाग बनले. अगदी तसंच अतुट आणि दिव्य प्रेमाचं प्रतीक सारस क्रौंच हा भव्य आणि नितांत सुंदर पक्षी आहे.