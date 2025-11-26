Sunscreen: थंडी वाढली तरी विसरू नका सनस्क्रीन! जाणून घ्या तज्ज्ञांनी सांगितलेले महत्त्वाचे कारण

why sunscreen is important in winter: हिवाळा त्वचेला सौम्य वाटू शकतो. कारण वातावरण थंड असते आणि आपल्याला घाम येत नाही. त्यामुळे या दिवसात सनस्क्रीन लावणे टाळतो. परंतु त्वचारोगतज्ज्ञ असा इशारा देतात की लोक त्यांची सर्वात मोठी स्किनकेअर चूक करतात. त्वचारोगतज्ज्ञ डॉ. विनाता शेट्टी यांच्या मते, हिवाळा तुमच्या त्वचेवर सूर्याचा प्रभाव कमी करत नाही. त्यामुळे होणारे धोके कमी स्पष्ट होतात. अतिनील किरणे वातावरणात प्रवेश करत राहतात, ज्यामुळे त्वचा वृद्ध होते, काळी पडते, निस्तेज होते जरी सूर्य अजिबात दिसत नसला तरीही या सर्व समस्या निर्माण होतात. .हिवाळ्यातील अतिनील किरणे तुम्हाला वाटते त्यापेक्षा जास्त धोकादायक का असतात? वर्षभर तुमच्या त्वचेवर दोन प्रकारचे अतिनील किरण पोहोचतात: UVA आणि UVB. हिवाळा त्यांना थांबवण्यासाठी फारसा मदत काही करत नाही, विशेषतः UVA.UVA वृद्धत्वाचे किरणअकाली सुरकुत्या येतात. चेहऱ्यावर बारीक रेषा पडतात.त्वचा काळी पडते.डॉ. शेट्टी सांगतात की UVA किरणे वर्षभर स्थिर राहतात, मग ते ढगाळ असो, धुके असो. तुम्हाला ते जाणवत नसतील, पण ते तुमच्या त्वचेला इजा पोहोचवत असतात..Winter Tips: तुमचेही हिवाळ्यात केस खुप गळतात का? मग घरच्या घरी करा 'हे' सोपे उपाय.UVB हिवाळ्यात कमी तीव्र, पण तरीही हानिकारक हिवाळ्यात UVB किरणे थोडी कमी होतात. तरीही संचयी पेशींचे नुकसान होते. तरीही टॅनिंग आणि फ्रिकल्समध्ये योगदान. तरीही त्वचेच्या कर्करोगाचा धोका वाढतो.हिवाळ्यात सनस्क्रीन वापरणे टाळल्यास काय होते? 1. जलद वृद्धत्वसतत UVA च्या संपर्कात राहिल्याने कोलेजनचे विघटन वाढते, ज्यामुळे:बारीक रेषात्वचेवर डलपणालवकर सुरकुत्यातपकिरी डाग 2. त्वचेच्या कर्करोगाचा धोका जास्तदीर्घकालीन UVA नुकसान मेलेनोमा आणि नॉन-मेलेनोमा त्वचेच्या कर्करोगाची शक्यता वाढवते. 3. टॅनिंग योग्य अतिनील संरक्षणाशिवाय ठिसूळपणा, टॅनिंग आणि हट्टी हिवाळ्यातील फ्रिकल्स वाढू शकतात. हिवाळ्यासाठी योग्य सनस्क्रीन कसे निवडावे SPF 30 किंवा त्याहून अधिक वापरा हिवाळ्यातील दैनंदिन दिनचर्यांसाठी, SPF 30 ही किमान आवश्यकता आहे. PA+++ किंवा त्याहून अधिक PA रेटिंग UVA संरक्षण दर्शवते. हिवाळ्यात UVA चे प्रमाण जास्त असते, म्हणून तुम्हाला कमीत कमी PA+++ आवश्यक आहे. ब्रॉड-स्पेक्ट्रम फॉर्म्युला वापरा हे UVA (वृद्धत्व) आणि UVB (ज्वलनशील) किरणांपासून संरक्षण करतात..हिवाळ्यातील हायड्रेटिंग सनस्क्रीन वापरा सिरॅमाइड्स, हायलुरोनिक अॅसिड, नियासिनमाइड आणि स्क्वालेन हिवाळ्यातील कोरड्या त्वचेला आरामदायी आणि संरक्षित ठेवण्यास मदत करतात.इतर टिप्सतुम्ही घरात असलात तरीही दररोज सकाळी सनस्क्रीन लावा.बाहेर जाताना स्कार्फ वापरा. अतिरिक्त हायड्रेशन आणि अडथळा आधारासाठी सनस्क्रीनला मॉइश्चरायझरसह जोडा. हिवाळ्यातील सूर्यप्रकाश तीव्र नसतो, परंतु अतिनील किरणांमुळे चेहऱ्यावर परिणाम होतो. यामुळे सनस्क्रीन नियमितपणे लावावे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.