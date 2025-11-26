लाइफस्टाइल

Sunscreen: थंडी वाढली तरी विसरू नका सनस्क्रीन! जाणून घ्या तज्ज्ञांनी सांगितलेले महत्त्वाचे कारण

why sunscreen is important in winter: हिवाळा त्वचेसाठी सौम्य असतो. परंतु अतिनील किरणे वर्षभर तीव्र राहतात. त्वचारोग तज्ज्ञांनी हिवाळ्यात देखील त्वचेवर सणस्क्रिन लावण्याचा सल्ला दिला आहे.
Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

why sunscreen is important in winter: हिवाळा त्वचेला सौम्य वाटू शकतो. कारण वातावरण थंड असते आणि आपल्याला घाम येत नाही. त्यामुळे या दिवसात सनस्क्रीन लावणे टाळतो. परंतु त्वचारोगतज्ज्ञ असा इशारा देतात की लोक त्यांची सर्वात मोठी स्किनकेअर चूक करतात. त्वचारोगतज्ज्ञ डॉ. विनाता शेट्टी यांच्या मते, हिवाळा तुमच्या त्वचेवर सूर्याचा प्रभाव कमी करत नाही. त्यामुळे होणारे धोके कमी स्पष्ट होतात. अतिनील किरणे वातावरणात प्रवेश करत राहतात, ज्यामुळे त्वचा वृद्ध होते, काळी पडते, निस्तेज होते जरी सूर्य अजिबात दिसत नसला तरीही या सर्व समस्या निर्माण होतात.

