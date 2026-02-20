Scientific Reason Women get Drunk Faster : महिला पुरुषांपेक्षा जास्त प्रमाणात दारू का पितात आणि त्यांना लवकर का नशा चढते?

Why Women Get Drunk Faster Than Men Scientifically : दारू पिणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. पुरुष आणि महिलांसाठी सुरक्षित पेयाचे प्रमाण वेगवेगळे असते. अनेकांना प्रश्न पडतो, की समान प्रमाणात मद्यपान करूनही महिला पुरुषांपेक्षा लवकर नशेत का जातात? हे फक्त सहनशक्ती किंवा सवयीचा विषय नाही; त्यामागे ठोस वैज्ञानिक कारणे आहेत. तज्ञांच्या मते, महिलांचे शरीर अल्कोहोलची प्रक्रिया पुरुषांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने करते, त्यामुळे त्यांना नशा लवकर जाणवते..शरीररचना हे मुख्य कारणमहिला आणि पुरुषांच्या शरीररचनेत मूलभूत फरक असतो. महिलांचे शरीर सामान्यतः आकाराने लहान असते आणि त्यांच्या शरीरात पाण्याचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा कमी असते. अल्कोहोल पाण्यात विरघळणारे असल्याने ते संपूर्ण शरीरात पसरते. शरीरात पाणी कमी असल्यास अल्कोहोलचे प्रमाण रक्तात लवकर वाढते. त्यामुळे समान प्रमाणात मद्यपान केल्यास महिलांच्या रक्तातील अल्कोहोलचे प्रमाण अधिक होते आणि त्यांना नशा जलद जाणवते..Brain Activity After Death : मृत्यूनंतर मेंदू किती वेळ जिवंत राहतो? त्या काळात शरीरात नेमकं काय घडतं, जीव वाचण्याचे 'चान्सेस' किती?.अल्कोहोल पचवणारे एन्झाइम कमी सक्रियसंशोधनानुसार, अल्कोहोल डिहायड्रोजनेज (ADH) हे एन्झाइम अल्कोहोलचे विघटन करण्यास मदत करते. महिलांमध्ये हे एन्झाइम तुलनेने कमी सक्रिय असते, तर पुरुषांमध्ये ते अधिक प्रभावीपणे कार्य करते. त्यामुळे महिलांच्या शरीरात अल्कोहोलचे विघटन मंद गतीने होते आणि अधिक प्रमाणात अल्कोहोल थेट रक्तप्रवाहात जाते. परिणामी, ते मेंदूपर्यंत जलद पोहोचते आणि नशा लवकर जाणवते..वजन आणि चयापचयाचा परिणामसाधारणतः महिलांचे शरीरवजन पुरुषांपेक्षा कमी असते. हलक्या वजनाच्या शरीरावर समान प्रमाणातील अल्कोहोलचा प्रभाव अधिक होतो. याशिवाय, महिलांचा चयापचय अल्कोहोलवर वेगळ्या प्रकारे प्रतिक्रिया देतो. त्यामुळे नशेची सुरुवात लवकर होते. अभ्यास दर्शवतात, की महिलांचा मेंदू अल्कोहोलबाबत अधिक संवेदनशील असतो. अल्कोहोल रक्तातून मेंदूपर्यंत पोहोचल्यावर मूड, वर्तन आणि निर्णयक्षमता यावर जलद परिणाम होतो. त्यामुळे महिलांना असंतुलितपणा अधिक लवकर जाणवू शकतो..Titavi Bird Death Myth : कर्कश आवाज अन् पुढं अपशकुन घडण्याचे संकेत! रात्री ओरडत टिटवी खरंच मृत्यूची चाहूल देते?.महिलांसाठी अतिरिक्त आरोग्यधोकेतज्ज्ञांच्या मते, महिलांना अल्कोहोलमुळे काही अतिरिक्त आरोग्यधोके संभवतात. यामध्ये यकृताचे नुकसान, हार्मोनल असंतुलन, हृदयरोग, मानसिक आरोग्य समस्या तसेच स्तनाच्या कर्करोगाचा वाढता धोका यांचा समावेश होतो. त्यामुळे महिलांनी मद्यपान करताना अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे..मद्यपान मर्यादित करण्याचा सल्लाहे सहनशक्तीचे नव्हे तर शरीरशास्त्राचे वास्तव आहे. महिलांना लवकर नशा जाणवण्यामागे त्यांची जैविक रचना, एन्झाइमची क्रिया, शरीराचे वजन आणि मेंदूची संवेदनशीलता ही कारणे आहेत. त्यामुळे तज्ज्ञ महिलांना मर्यादित आणि जबाबदारीने मद्यपान करण्याचा सल्ला देतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.