Winter Baby Care : थंडीच्या दिवसात बाळाला सर्दी- खोकला होऊ नये, यासाठी कोणती विशेष काळजी घ्यावी...जाणून घ्या

Winter Care Tips for Babies: थंडीच्या दिवसात बाळाची काळजी घेणं खूप महत्त्वाचं आहे, कारण थंड हवेमुळे बाळाला सर्दी, खोकला आणि इतर श्वसनाच्या समस्या होऊ शकतात. बाळाचे प्रतिकारकशक्ती अजून प्रगल्भ झालेले नसते, त्यामुळे त्याला थंडीपासून वाचवणे अत्यंत आवश्यक असते. थंडीच्या दिवसांत बाळाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी खालील काही महत्त्वाचे टिप्सचा वापर करा..बाळाला उबदार ठेवणेहिवाळ्यात थंडी खूप जास्त असते. म्हणून नेहमी या दिवसात लहान बाळाला उबदार कपडे घालावे, बाळाच्या अंगावर दोन ते तीन लेयर कपडे असावे जेणेकरून त्याला गरम राहता येईल. स्वेटर, जाकीट, मोजे आणि टोपीसुद्धा बाळाला घालावीत. विशेषत: कान, पाय आणि डोकं झाकलं जाईल याची काळजी घ्या..बाळाची त्वचा कोरडी होऊ देऊ नकाबाळाच्या त्वचेला कोरड्या हवेमुळे त्रास होऊ शकतो. म्हणून अंगोळी नंतर त्वचेला हायड्रेट करण्यासाठी नारळाचे किंवा ऑलिव्ह तेल लावा.स्तनपान करादर २ तासाला बाळाला आईचे दूध पाजा. कारण आईचे दूध बाळाची प्रतिकारशक्ती वाढवते. आणि त्याला आजारापासून वाचवते. आणि हिवाळ्यात थंडीमुळे बाळाला सतत भूक लागते. त्यामुळे हिवाळ्यात स्तनपान अधिक महत्वाचे आहे..स्वच्छता राखणेबाळाला जवळ घेण्यापूर्वी हात स्वच्छ धुणे आवश्यक आहे. बाळांचे कपडे वाळवण्यासाठी उष्णतेचा वापर करा. जेणे करून त्यावर बॅक्टेरिया राहणार नाहीत. त्याचबरोबर बाळाच्या खोलीत नियमितपणे स्वच्छता राखा. त्याच्या पलंगावर आणि खेळण्यावर धूळ आणि बॅक्टेरिया जमा होण्याची शक्यता असते. घरातील सर्व ठिकाणी स्वच्छता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे.बाळाची मालिश कराबाळाची मालिश करा, त्यामुळे त्याचे रक्तवहिन्या सर्कुलेशनला चालना मिळेल आणि तो उबदार राहतो. मालिश त्याच्या स्नायूंना आराम देईल आणि त्याचा ताण कमी होईल..उबदार आंघोळ घालाबाळाला कोमट पाण्याने आंघोळ घालावी, परंतु लगेच उबदार कपडे घालावेत. बाळाला जास्त वेळ पाणी किंवा थंड हवेला राहण्याचे टाळा.डाएटमध्ये पोषण ठेवणेजर बाळाला खाण्यासाठी ठोस पदार्थ देता येत असतील, तर पोषणयुक्त फळे, भाज्या आणि सूप द्या..