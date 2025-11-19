Kitchen Hacks: हिवाळ्यात सहज सेट होईल मलाईदार दही; जाणून घ्या एकदम सोपा घरेलू उपाय

Winter Special Creamy Dahi Recipe : हिवाळ्यात पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करणे गरजेचे आहे. हिवाळ्यात दही खाणे आरोग्यदायी मानले जाते. दही खाल्ल्याने शरीराला प्रथिने, व्हिटॅमिन बी12 आणि चांगले बॅक्टेरिया मिळतात. दह्यामुळे पदार्थांची चवही वाढते, म्हणून दररोज 1 वाटी दही खाण्याची सवय लावा. घरी बनवलेले दही हे बाजारातील दह्यापेक्षा खूपच जास्त क्रिमी आणि चविष्ट असते. पण हिवाळ्यात दही लावणे करणे थोडे कठीण होते. हिवाळ्यात दही लावण्यासाठी पुढील 3 पद्धतींचा वापर करु शकता. .पद्धत १: हिवाळ्यात दही लावण्यासाठी तुम्हाला थोडे दूध घ्यावे लागेल. ते उकळवा आणि नंतर थोडे थंड होऊ द्या. आता दुधात सुमारे १-२ चमचे जाड दही घाला. आता, दूध थोडे उबदार ठिकाणी ठेवा. तुम्ही दुधाचा डबा मायक्रोवेव्हमध्ये किंवा कंटेनरमध्ये, तांदूळ किंवा पीठाच्या डब्यात ठेवू शकता. दुधाचा डबा गरम कापडाने झाकून ठेवा. तुम्हाला आवडत असल्यास, तुम्ही टॉवेल किंवा इतर उबदार कापड वापरू शकता. आता, न ढवळता, दूध सुमारे ८ तास किंवा रात्रभर तसेच राहू द्या. सकाळी, जाड आणि मलाइदार दही तयार होईल..पद्धत २ हिवाळ्यात दही सेट करण्याचा आणखी एक अनोखा मार्ग म्हणजे कोमट दूध घ्या आणि ते हलके फेटून घ्या. दूध कोमटपेक्षा थोडेसे गरम झाल्यावर ते रोटी हॉटकेसमध्ये किंवा अन्न गरम ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इतर डब्यात घाला. १-२ चमचे दही टाका, झाकून ठेवा आणि ८ तासांसाठी सेट होऊ द्या. या पद्धतीमुळे दही संपूर्ण हिवाळ्यात वापरण्यास सोपे होईल. यामुळे घट्ट, मलाईदार दही तयार होईल..पद्धत ३जर तुम्हाला हे सर्व खूप कठीण वाटत असेल, तर आणखी एक सोपी पद्धत आहे. जुना स्वेटर किंवा शॉल कापून एका बॉक्समध्ये ठेवा. बॉक्स खूप मोठा नसावा; फक्त तुमचा दह्याचा डबा आत आणि बाहेर सहज बसेल इतका मोठा असावा. आता, दही कोणत्याही डब्यात ठेवा. दही 8 तासांत किंवा रात्रभरात मलाईदार आणि घट्ट तयार होईल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.