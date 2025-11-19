लाइफस्टाइल

Kitchen Hacks: हिवाळ्यात सहज सेट होईल मलाईदार दही; जाणून घ्या एकदम सोपा घरेलू उपाय

How to Set Curd in Winter Naturally: हिवाळ्यात घरच्या घरी लावणे सोपे नाही. तुमची थोडीशी चूक देखील दही घट्ट होऊ शकत नाही. हिवाळ्यात दही लावण्यासाठी कोणत्या गोष्टी कराव्या हे जाणून घेऊया.
पुजा बोनकिले
Winter Special Creamy Dahi Recipe : हिवाळ्यात पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करणे गरजेचे आहे. हिवाळ्यात दही खाणे आरोग्यदायी मानले जाते. दही खाल्ल्याने शरीराला प्रथिने, व्हिटॅमिन बी12 आणि चांगले बॅक्टेरिया मिळतात. दह्यामुळे पदार्थांची चवही वाढते, म्हणून दररोज 1 वाटी दही खाण्याची सवय लावा. घरी बनवलेले दही हे बाजारातील दह्यापेक्षा खूपच जास्त क्रिमी आणि चविष्ट असते. पण हिवाळ्यात दही लावणे करणे थोडे कठीण होते. हिवाळ्यात दही लावण्यासाठी पुढील 3 पद्धतींचा वापर करु शकता.

