लाइफस्टाइल

Winter Makeup Tips : थंडी वाढली की मेकअप का काळा पडतो? जाणून घ्या उपाय अन् टिप्स!

Smita Shewale Makeup Secrets : थंडीत मेकअप पॅची आणि काळा पडू नये म्हणून मेकअप करण्यापूर्वी काय करावे यासाठीच्या स्मिता शेवाळेंच्या ५ मेकअप टिप्स.
Smita Shewale Makeup Secrets

Smita Shewale Makeup Secrets

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

स्मिता शेवाळे

खूप वर्षांपूर्वी माझ्या एका मैत्रिणीच्या लग्नासाठी तिच्या गावच्या घरी गेले होते. अर्थातच तिनं एवढ्या आग्रहानं बोलावलं होतं म्हणून एक दिवस आधीच तिच्या घरी दाखल झाले. मुंबईमध्ये झालेली आमची मैत्री इतकी फुलत गेली होती, की तेव्हा आम्ही एकमेकांचा आधार झालो होतो.

Loading content, please wait...
skin
skin care
Tips
Skin Care Products
makeover
Headache
health
Hydration
Dehydration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com