Winter Makeup Tips : थंडी वाढली की मेकअप का काळा पडतो? जाणून घ्या उपाय अन् टिप्स!

स्मिता शेवाळेखूप वर्षांपूर्वी माझ्या एका मैत्रिणीच्या लग्नासाठी तिच्या गावच्या घरी गेले होते. अर्थातच तिनं एवढ्या आग्रहानं बोलावलं होतं म्हणून एक दिवस आधीच तिच्या घरी दाखल झाले. मुंबईमध्ये झालेली आमची मैत्री इतकी फुलत गेली होती, की तेव्हा आम्ही एकमेकांचा आधार झालो होतो. .तिच्याकडून तिच्या विट्याच्या घराबद्दल खूप ऐकलं होतं. दरवेळी काकू फोनवर म्हणायच्या, ‘‘एकदा घरी ये. तुला आमचं शेत दाखवते.’’ प्रत्येक वेळेला त्यांच्या गोड निमंत्रणला ‘हो हो’ म्हणायचे; पण त्यांच्याकडे जाण्याचा योग काही येत नव्हता. आत्ता मैत्रिणीचं लग्नच ठरलं म्हटल्यानंतर तिच्या या महत्त्वाच्या दिवशी मी उपस्थिती लावायचीच असं ठरवलं. सगळं जुळून आल्यामुळे एक दिवस आधीच गेले. लग्नघरात नातेवाइकांची गर्दी असतानाही माझ्या आदरातिथ्यात काहीच कमी नव्हती. .तिच्या घरातल्या प्रेमळ माणसांमुळे मन भारावून गेलं. खास मुंबईवरून आले म्हणून केवढं ते माझं कौतुक! बरं, ही गोष्ट मी अभिनेत्री म्हणून ओळख मिळवण्याआधीची आहे. त्यामुळे एवढं अटेंशन मिळण्याची तशी सवय नव्हती; परंतु घरातली माणसं मुळातच एवढी गोड होती, की त्यांनी काही तासांत मला आपलंसं केलं. तिच्या आत्या, बहिणी उत्साहानं शॉपिंग दाखवू लागल्या. .कोणाची कुठली साडी, ड्रेस, मग बांगड्या, ज्वेलरी सगळेच माझ्या आवडीचे विषय. त्यानंतर अगदी हक्कानं म्हणाल्या, ‘‘आम्हाला काही मेकअप वगैरे जमत नाही. तू आपलं सांग कसं करायचं ते.’’ मी आता माझ्या चॅनेलवर हिवाळ्यातला मेकअप कसा करावा याचं ट्युटोरियल दिलं आहे; पण त्यावेळी हा माझ्यासाठी अगदी नवीन विषय होता. .कार्यक्रमाच्या आदल्या दिवशीपासून स्किनला मेकअपसाठी कसं प्रिपेअर करायचं याचे धडे मी नकळतपणे त्यांना देऊ लागले. थंडीचे दिवस होते. त्यात तिचं घर अगदी गावात शेताजवळ होतं. थंडी असलेल्या या ऋतूमध्ये घरच्या गाईचं तूप किंवा साय आणि हळद याच्यासारखं उत्तम मॉइश्चरायझर नाही हे मी त्यांना पटवून दिलं आणि सगळ्यांना लावायला सांगितलं..हवेमध्ये असलेल्या कोरडेपणामुळे ओलसरपणा नाहीसा होतो, त्यामुळे त्वचेवर मेकअप बसत नाही. काही काळानंतर तो काळा पडतो किंवा पॅचेस दिसतात. अशावेळी योग्य प्रॉडक्टची निवड करणं गरजेचं असतं. हिवाळ्यातल्या मेकअपचा मुख्य मंत्र म्हणजे उत्तम हायड्रेशन, ग्लो आणि नैसर्गिक फिनिशिंग. मेकअप म्हणजे फाउंडेशनचे थर चेहऱ्यावर लावणं असं होत नाही. आता यानिमित्ताने तुम्हालाही काही टिप्स देते, त्या नक्की फॉलो करा..हिवाळ्यात चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक हवीय? मग घरीच बनवा बीटरूट फेसपॅक! .स्किन प्रिपरेशन सर्वांत महत्त्वाचं : मेकअप करण्यापूर्वी मॉइश्चरायझर किंवा स्किन ऑइल लावल्यानं मेकअप त्वचेवर छान बसतो. हायड्रेटेड त्वचा म्हणजे गुळगुळीत बेस.ड्युई फाउंडेशन किंवा बीबी क्रीम निवडा : हिवाळ्यात मॅट फाउंडेशन टाळा. त्याऐवजी हलका, ग्लो देणारा फाउंडेशन/सीरम फाउंडेशन वापरा.क्रीम-बेस्ड प्रोडक्ट्सचा वापर करा : क्रीम ब्लश, क्रीम कॉन्टूर आणि क्रीम हायलाइटर थंडीत जास्त नेचरल दिसतात आणि त्वचा कोरडी दिसू देत नाहीत.ओठांची काळजी + हायड्रेटिंग लिपस्टिक : लिप बामशिवाय मेकअप अपूर्ण! मऊ, हायड्रेटेड लिपस्टिक वापरा आणि मॅट लिपस्टिक लावताना आधी लिप बामचा लेअर द्या.मेकअप सेट करण्यासाठी ड्युई सेटिंग स्प्रे : हिवाळ्यात पावडर कमी वापरा. शेवटी ड्युई फिनिश देणारा सेटिंग स्प्रे वापरा, मेकअप ताजातवाना दिसेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.