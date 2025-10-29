Winter Shopping Tips: हिवाळ्यासाठी शॉपिंग करणार आहात? मग 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा

Eco-Friendly Winter Shopping: हिवाळ्याची चाहूल लागली असून वातावरणात गारवा वाढला आहे. अशा वेळी आपले कपडे, अॅक्सेसरीज आणि आहारात बदल करणे आवश्यक असते..अनेकांनी स्वेटर, जॅकेट्स, हूडी आणि कोट्सची खरेदी सुरु केली असेल. मात्र फक्त उबदार राहून स्टायलिश दिसणे काहीसे कठीण असते. योग्य कपडे निवडल्यास तुम्ही दोन्ही साध्य करू शकता उबदारपणा आणि फॅशन.November Planetary Changes: नोव्हेंबरमध्ये ४ ग्रहांची चाल बदलणार! मेष आणि वृश्चिकसह 'या' राशींच्या लोकांना होईल मोठा लाभ.योग्य कापड निवडाउबदार आणि आरामदायी कपडे निवडा. लोकर, पॉलिस्टर, मखमली, ट्वीड, डेनिम किंवा लेदर हे उत्तम पर्याय आहेत. प्रत्येक थरासाठी कापड निवडण्यायोग्य बनवा.लेअरिंग करण्याचा प्रयत्न कराहिवाळ्यात स्टायलिश दिसण्यासाठी लेअरिंग खूप महत्वाचे आहे. थर्मल, हलके स्वेटर किंवा पुलओव्हर आणि शेवटी जॅकेट किंवा कोटसारखे कपडे घाला. लेअर्सचा रंग आणि पोत एकमेकांशी जुळला पाहिजे..जॅकेट आणि कोटमध्ये गुंतवणूकफॅशन पूर्ण करण्यासाठी जॅकेट आणि कोट आवश्यक आहेत. लेदर जॅकेट, ट्रेंच कोट, पफर जॅकेट किंवा ब्लेझर निवडा. रंग संयोजनाचा प्रयत्न करा, जेणेकरून लूक आकर्षक दिसेल.योग्य पादत्राणेहिवाळ्यात पादत्राणे महत्वाचे आहेत. चुकीचे पादत्राणे तुम्हाला खूप थंड वाटू शकतात किंवा तुमची चाल धोकादायक ठरू शकते. घोट्याचे बूट, गुडघ्यापर्यंतचे किंवा लांब बूट हिवाळ्यासाठी सर्वोत्तम आहेत. चामड्याचे बूट किंवा स्नीकर्स देखील एक चांगला पर्याय आहेत.रंग आणि पॅटर्नची काळजी घ्याहिवाळ्यात गडद आणि म्यूट रंग स्टायलिश दिसतात. लूक अधिक क्लासी आणि आकर्षक बनवण्यासाठी पॅटर्न आणि प्रिंटची निवड सोपी ठेवा..IIT Admission Without JEE: आनंदाची बातमी! आता जेईईशिवाय प्रवेश मिळणार 'या' IIT मध्ये, जाणून घ्या कसे.शरीराच्या प्रकारानुसार कपडे निवडाप्रत्येक पोशाख सर्वत्र चांगला दिसत नाही. तुमच्या शरीराच्या प्रकारानुसार कपडे निवडा. लहान लोकनवर पफर जॅकेट किंवा मोठ्या आकाराचे स्वेटर चांगले दिसतात, तर मोठ्या लोकनवर फिट केलेले लेअरिंग आकर्षक दिसते.अॅक्सेसरीज वापराशाल, मफलर, हातमोजे आणि टोपी योग्यरित्या वापरा. अॅक्सेसरीज तुमच्या लूकला फिनिशिंग टच देतात आणि तुम्हाला उबदार ठेवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.