Winter Skin Care: कोरियन ग्लास की हायड्रा फेशियल? हिवाळ्यात कोणतं फेशियल देईल नैसर्गिक ग्लो!

Benefits of Korean Glass And Hydra Facial In Winter: हिवाळाची चाहूल लागली असून या दिवसात त्वचेची विशेष काळजी घेणे खूप महत्वाचे आहे. थंड हवामानामुळे त्वचा कोरडी, निस्तेज दिसू शकते..आजकाल बहुतेक महिला महिन्यातून एकदा ब्युटी पार्लरमध्ये जाऊन फेशियल करतात, परंतु अनेकांना हे माहित नसते की त्यांच्या त्वचेच्या प्रकारानुसार कोणता फेशियल जास्त प्रभावी ठरेल. एकदा तज्ञांचा सल्ला घ्या..सध्या, हायड्रा फेशियल आणि कोरियन ग्लास स्किन फेशियल किंवा दोन्ही सोशल मीडियावर सर्वात ट्रेंडिंग फेशियल आहेत. किंवा दोन्ही फेशियल त्वचेला स्वच्छ आणि नैसर्गिक चमक देतात, परंतु त्यांच्या पद्धती आणि परिणाम वेगळे आहेत..कोरियन ग्लास स्किन फेशियलकोरियन ब्युटी रूटीनपासून प्रेरित होऊन, हे फेशियल त्वचेला "काचेचे" चमकदार स्वरूप देते. किंवा, उपचारादरम्यान, केवळ बाह्य स्वच्छताच केली जात नाही तर त्वचेच्या प्रभावित भागांना पोषण देखील दिले जाते.फेशियलमध्ये टोनर, सीरम, हायलुरोनिक अॅसिड आणि मॉइश्चरायझर्सचा समावेश केला जातो. काही ठिकाणी सौम्य मसाज आणि शीट मास्क देखील समाविष्ट केले जातात, ज्यामुळे त्वचा मऊ आणि उजळ दिसते.फायदेकोरड्या आणि निस्तेज त्वचेला त्वरित हायड्रेशननैसर्गिक चमक आणि दव प्रभावत्वचेची पोत आणि मऊपणा वाढवतेकधी करावंजर तुमची कोरडी, कंटाळवाणी किंवा थकलेली त्वचा दिवसभर ताजी वाटत नसेल तर हे फेशियल परिपूर्ण आहे..हायड्रा फेशिअलहायड्रा फेशियल ही एक आधुनिक त्वचा उपचारपद्धती आहे जी त्वचेची खोलवर स्वच्छता करण्यास मदत करते. किंवा या प्रक्रियेत, व्हॅक्यूम सिस्टम वापरून चेहऱ्यावरील धूळ, तेल, ब्लॅकहेड्स आणि मृत स्नायू काढून टाकले जातात. त्यानंतर त्वचेला मॉइश्चरायझ केले जाते आणि हायड्रेटिंग सीरम आणि अँटीऑक्सिडंट्सने पोषण दिले जाते.फायदेझटपट चमक आणि स्वच्छ लूक मिळतो.सर्व प्रकारच्या त्वचेसाठी सुरक्षितमुरुमे, ब्लॅकहेड्स आणि तेलकट त्वचेसाठी उत्तमकधी करावं:महिन्यातून एकदा असे केल्याने त्वचेची खोलवर स्वच्छता होते आणि त्वचा नेहमीच ताजी दिसते..