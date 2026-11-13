Winter Skincare Tips: हिवाळ्यात चेहरा काळपट पडू नये म्हणून काय करावं? त्वचेची चमक टिकवण्यासाठी जाणून घ्या खास टिप्स

HOW TO PREVENT DARK SKIN IN WINTER: हिवाळा सुरू झाला की त्वचेची चमक कुठेतरी गायब होते आणि चेहरा कोरडा, निस्तेज दिसू लागतो. काही वेळा त्वचेचा रंगही नेहमीपेक्षा काळपट वाटतो. यामागे थंड हवा, कमी आर्द्रता, उन्हात जास्त वेळ राहणे आणि त्वचेतील ओलावा कमी होणे अशी अनेक कारणे असू शकतात. त्यामुळे या दिवसांत त्वचेला थोडी जास्त काळजी आणि योग्य मॉईश्चरायझिंगची गरज असते. हिवाळ्यात चेहरा कोरडा-काळपट होऊ नये आणि त्वचेचा नैसर्गिक ग्लो टिकून राहावा यासाठी कोणत्या गोष्टी कराव्यात, जाणून घ्या..थंडीत चेहरा काळपट का दिसतो?हिवाळ्यात हवेत आर्द्रता कमी असते. त्यामुळे त्वचेतील नैसर्गिक ओलावा कमी होतो. परिणामी त्वचा कोरडी, खरखरीत आणि निस्तेज दिसू लागते. पुरेसे पाणी न प्यायल्यास शरीरात पाण्याची कमतरता होऊ शकते आणि त्याचाही परिणाम त्वचेवर दिसतो.हिवाळ्यात अनेकांना उन्हात बसायला आवडते. मात्र जास्त वेळ उन्हात राहिल्यास त्वचेवर टॅनिंग होऊ शकते. त्यामुळे चेहरा पूर्वीपेक्षा काळपट दिसू शकतो..Winter Special Broccoli Soup: थंडीच्या दिवसांत शरीराला द्या पोषणाची साथ! बनवा गरमागरम ब्रोकली सूप आणि क्रीमी टोस्ट.हिवाळ्यात चेहरा काळपट होऊ नये यासाठी काय करावे?चेहरा गरम पाण्याने धुवू नकाथंडीत गरम पाण्याने चेहरा धुण्याची सवय असते. पण खूप गरम पाणी त्वचेतील नैसर्गिक तेल कमी करू शकते. त्यामुळे चेहरा धुताना कोमट किंवा साधारण तापमानाच्या पाण्याचा वापर करा. त्वचेला सूट होणारा सौम्य फेसवॉश वापरा.मॉईश्चरायझर लावायला विसरू नकाचेहरा धुतल्यानंतर त्वचा कोरडी होण्याआधी मॉईश्चरायझर लावा. ग्लिसरीन, शिया बटर किंवा हायलुरॉनिक अॅसिड असलेले मॉईश्चरायझर वापरल्यास त्वचेतील ओलावा टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते..दिवसभर पुरेसे पाणी प्याहिवाळ्यात तहान कमी लागते म्हणून अनेकदा पाणी कमी प्यायले जाते. मात्र शरीराला पुरेसे पाणी मिळणे गरजेचे आहे. दिवसभर नियमित पाणी प्या. यामुळे शरीर हायड्रेट राहण्यास आणि त्वचेचा कोरडेपणा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.आहाराकडेही लक्ष द्यात्वचेची काळजी फक्त बाहेरून घेणे पुरेसे नाही. आहारात हिरव्या पालेभाज्या, संत्री, मोसंबी, गाजर, बीट आणि आवळा यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करा. फळे आणि भाज्यांमधून मिळणारी जीवनसत्त्वे त्वचेच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरतात..Unknown UTI Symptoms: लघवी करताना जळजळ होत नाही, तरीही असू शकते UTI! शरीरातील 'हे' ६ बदल वेळीच ओळखा.आठवड्यातून एकदा स्क्रब करात्वचेवर मृत पेशी जमा झाल्यामुळे चेहरा निस्तेज दिसू शकतो. त्यामुळे त्वचेला सूट होणारा सौम्य स्क्रब आठवड्यातून एकदा वापरू शकता. मात्र त्वचा संवेदनशील किंवा खूप कोरडी असल्यास जास्त स्क्रबिंग टाळा.रात्री त्वचेला मॉईश्चरायझिंगची गरज असतेरात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर मॉईश्चरायझर लावल्याने त्वचेतील ओलावा टिकून राहण्यास मदत होते. काही लोक बदामाचे तेल किंवा खोबरेल तेल वापरतात; मात्र प्रत्येकाला तेल सूट होईलच असे नाही. त्यामुळे त्वचेच्या प्रकारानुसारच उत्पादन निवडा..उन्हात जाताना सनस्क्रीन वापराहिवाळ्यात ऊन सौम्य वाटत असले तरी सूर्याच्या किरणांचा त्वचेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे दिवसा बाहेर पडताना चेहऱ्यावर सनस्क्रीन लावण्याची सवय ठेवा. यामुळे टॅनिंगपासून त्वचेचे संरक्षण करण्यास मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.