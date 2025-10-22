Winter Beauty Tips: हिवाळ्यात त्वचेचा ग्लो कायम ठेवायचाय? मग या गोष्टी ठेव लक्षात

Winter Glowing Skin: हिवाळ्यात कमी आर्द्रता आणि कोरड्या वाऱ्यांमुळे त्वचा कोरडी आणि निस्तेज दिसू लागते. या ऋतूत चेहऱ्यावरील चमकही कमी होते. त्वचा निस्तेज आणि निर्जीव दिसू लागते. अशावेळी लोक अनेकदा हायड्रेटिंग फेशियल आणि फेस मास्क वापरतात. पण, जर तुम्हाला हवे असेल तर घरीच्या घरी त्वचा चमकदार ठेऊ शकता. यासाठी पुढील गोष्टी वापरू शकता. .कोरफडहिवाळ्यात त्वचा कोरडी पडते. यामुळे निस्तेज दिसू लागते. कोरफड जेल लावल्याने त्वचा चमकदार दिसते. तसेच त्वचा मुलायम राहते..दहीजर हिवाळ्यात तुमच्या चेहऱ्यावर डाग आणि निस्तेज त्वचा असेल तर दह्याचा वापर फायदेशीर ठरू शकतो. दह्यामध्ये लॅक्टिक अॅसिड असते, जे डाग कमी करण्यास आणि त्वचेला उजळ करण्यास मदत करते. दह्यामुळे कोरडेपणा देखील कमी होतो. एक चमचा दही घ्या आणि ते तुमच्या चेहऱ्याला लावा. अर्ध्या तासानंतर साध्या पाण्याने धुवा. यामुळे तुमच्या त्वचेची चमक लक्षणीयरीत्या सुधारेल..मुलतानी मातीहिवाळ्यात चेहऱ्यावरील चमक वाढवण्यासाठी मुलतानी माती देखील फायदेशीर आहे. हिवाळ्यात तुम्ही दररोज सकाळी किंवा रात्री ती तुमच्या चेहऱ्यावर लावू शकता. एक चमचा मुलतानी माती पावडर घ्या, त्यात गुलाबपाणी घाला आणि पेस्ट चेहऱ्याला लावा. अर्ध्या तासानंतर, साध्या पाण्याने चेहरा धुवा. मुलतानी माती डाग आणि डाग कमी करण्यासाठी प्रभावी आहे. ते त्वचेची चमक देखील वाढवते..गुलाबपाणीजर तुमचा चेहरा हिवाळ्यात निस्तेज आणि निर्जीव झाला तर तुम्ही गुलाबपाणी वापरू शकता. गुलाबपाणी त्वचेला हायड्रेट करते. हिवाळ्यात चेहऱ्यावर गुलाबपाणी लावणे खूप फायदेशीर आहे. तुम्ही क्लींजर किंवा टोनर म्हणून गुलाबपाणी वापरू शकता. गुलाबपाणी त्वचेची पीएच पातळी राखण्यास मदत करते. नियमितपणे चेहऱ्यावर गुलाबपाणी लावल्याने तुमच्या त्वचेची चमकही टिकून राहील. .दूधहिवाळ्यात त्वचेची चमक टिकवून ठेवण्यासाठी कच्च्या दुधाचा वापर देखील करता येतो. यासाठी २ चमचे कच्चे दूध घ्या. ते कापसाच्या मदतीने चेहऱ्यावर लावा आणि अर्धा तास तसेच राहू द्या. त्यानंतर साध्या पाण्याने चेहरा धुवा. कच्चे दूध त्वचेची चमक सुधारते आणि डाग कमी करते. हिवाळ्यात रोज दूधाने चेहरा स्वच्छ करू शकता. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.