लाइफस्टाइल

World Disability Day 2025: दरवर्षी 3 डिसेंबरला साजऱ्या होणाऱ्या जागतिक अपंगत्व दिनाचा जाणून घ्या महत्व अन् इतिहास

दरवर्षी ३ डिसेंबर रोजी जागतिक अपंगत्व दिन साजरा केला जातो. या वर्षीची थीम आणि हा दिवस का साजरा केला जातो ते जाणून घेऊया.
Puja Bonkile
World Disability Day 2025: अनेक मुले जन्मतःच त्यांच्या अवयवांमध्ये किंवा शरीराच्या इतर अवयवांमध्ये समस्या घेऊन जन्माला येतात. अशा मुलांना विशेष मुले किंवा अपंग म्हणून वर्गीकृत केले जाते. अपंगांना समान संधी देण्यासाठी आणि त्यांचे हक्क राखण्यासाठी दरवर्षी 3 डिसेंबर रोजी जागतिक अपंगत्व दिन साजरा केला जातो.

अपंगत्वावर आधारित लोकांवरील भेदभाव दूर करण्यासाठी आणि समाजात त्यांचा आदर सुनिश्चित करण्यासाठी हा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच, दरवर्षी जागतिक अपंगत्व दिनासाठी एक थीम निवडली जाते, ज्याभोवती जगभरात विविध कार्यक्रम, चर्चासत्रे इत्यादी आयोजित केले जातात. यंदा जागतिक अपंगत्व दिन का साजरा केला जातो आणि या वर्षीची थीम काय आहे हे जाणून घेऊया.

