World Disability Day 2025: दरवर्षी 3 डिसेंबरला साजऱ्या होणाऱ्या जागतिक अपंगत्व दिनाचा जाणून घ्या महत्व अन् इतिहास

World Disability Day 2025: अनेक मुले जन्मतःच त्यांच्या अवयवांमध्ये किंवा शरीराच्या इतर अवयवांमध्ये समस्या घेऊन जन्माला येतात. अशा मुलांना विशेष मुले किंवा अपंग म्हणून वर्गीकृत केले जाते. अपंगांना समान संधी देण्यासाठी आणि त्यांचे हक्क राखण्यासाठी दरवर्षी 3 डिसेंबर रोजी जागतिक अपंगत्व दिन साजरा केला जातो. अपंगत्वावर आधारित लोकांवरील भेदभाव दूर करण्यासाठी आणि समाजात त्यांचा आदर सुनिश्चित करण्यासाठी हा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे. म्हणूनच, दरवर्षी जागतिक अपंगत्व दिनासाठी एक थीम निवडली जाते, ज्याभोवती जगभरात विविध कार्यक्रम, चर्चासत्रे इत्यादी आयोजित केले जातात. यंदा जागतिक अपंगत्व दिन का साजरा केला जातो आणि या वर्षीची थीम काय आहे हे जाणून घेऊया. .दरवर्षी, जागतिक अपंगत्व दिनासाठी एक विशिष्ट थीम निश्चित केली जाते. जी त्या दिवसाचे प्राधान्यक्रम आणि संदेश निश्चित करते. 2025 साठी, निवडलेली थीम "सामाजिक प्रगतीसाठी अपंगत्व-समावेशक समाजांना चालना देणे" आहे. या थीमचा उद्देश सामाजिक प्रगती आणि समानता तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा समाज, धोरणे, परिस्थिती आणि वातावरण अपंग लोकांसाठी अनुकूल असेल यावर भर देणे आहे..इतिहासजागतिक अपंगत्व दिनाची सुरुवात पहिल्यांदा 1981 मध्ये झाली. 1992 मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) महासभेने एक ठराव मंजूर करून दरवर्षी 3 डिसेंबर रोजी जागतिक अपंगत्व दिन जागतिक स्तरावर साजरा केला जाईल असे जाहीर केले. सुरुवातीला, या दिवसाचे नाव आंतरराष्ट्रीय अपंगत्व दिन असे ठेवण्यात आले. 2007 मध्ये, महासभेने अपंगत्व या शब्दाबद्दल जागरूकता आणि आदर वाढविण्यासाठी हे नाव आंतरराष्ट्रीय अपंगत्व दिन असे ठेवले..महत्वसमाजातील लोकांमध्ये अपंग लोकांच्या आरोग्याशी आणि जीवनाशी संबंधित आव्हानांबद्दल आणि त्यांच्या हक्कांच्या गरजेबद्दल जागरूकता निर्माण केली पाहिजे. हा दिवस साजरा करण्याचा उद्देश म्हणजे अपंग लोक शिक्षण, काम, आरोग्य, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनात सहजपणे सहभागी होऊ शकतील आणि त्यांना सर्वत्र समान रीतीने समाविष्ट करता येईल याची खात्री करणे. अपंग लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे हा उद्देश आहे. जेणेकरून त्यांना स्वावलंबी होण्यास मदत करता येईल. या दिवसाचा उद्देश हा दाखवून देणे आहे की अपंग व्यक्ती देखील समाजात सक्रिय राहू शकतात आणि स्वतःला शक्तिशाली मानू शकतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.