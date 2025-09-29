World Heart Day: 100 रुपयांपेक्षा कमी पैशात हृदयविकार ठेवा दूर, आरोग्य तज्ज्ञांनी सूचवल्या 7 गोष्टी

How to prevent heart disease for under 100 rupees: दरवर्षी 29 सप्टेंबर रोजी जागतिक हृदय दिन साजरा केला जातो. हृदयरोगाबद्दल जागरूकता निर्माण करणे आणि लोकांनामध्ये निरोगी जीवनशैलीचे महत्व सांगणे या उद्देशाने हा दिवस साजरा केला जातो. या दिवशी डॉक्टर आणि तज्ञ योग्य आहार घेतल्याने, नियमित व्यायाम करून, ताण कमी करून आणि धूम्रपान आणि मद्यपान टाळून हृदयरोगापासून दूर राहता येते याबाबत सल्ला देतात. आजकाल हार्ट अटॅकचे प्रमाण वाढले आहे. निरोगी हृदय राखण्यात तुमचा आहार महत्त्वाची भूमिका बजावतो. हे देखील खरे आहे की हृदयाचे आरोग्य राखणे नेहमीच महागड्या सुपरफूड्सवर अवलंबून नसते. बाजारात उपलब्ध असलेले परवडणारे आणि साधे पदार्थ देखील तुमचे हृदय निरोगी राहू शकते. असे श्री बालाजी अॅक्शन मेडिकल इन्स्टिट्यूटचे इंटरव्हेंशनल क्लिनिकल अँड क्रिटिकल कार्डिओलॉजी अँड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजीचे संचालक डॉ. अमर सिंघल यांनी 100 रूपयांपेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध असलेले काही पदार्थ सांगितले आहे. .ओट्सओट्स हे बीटा-ग्लुकन फायबरचा चांगला स्रोत मानला जातो. ज्यामुळे कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करते. ओट्सचे नियमित सेवनाने रक्तातील साखर नियंत्रित होते आणि हृदय निरोगी राहते. 250 ग्रॅमच्या पॅकेटची किंमत 60-70 रुपये असते. दररोज 40-50 ग्रॅम ओट्स खाऊ शकता. कमी चरबीयुक्त दूध किंवा पाण्यात ओट्स शिजवा आणि चव वाढवण्यासाठी फळे किंवा सुकामेवा मिसळा. .सफरचंदसफरचंदांमध्ये फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. याचे सेवन केल्यास खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कमी करण्यास आणि हृदयाचे रक्षण करण्यास मदत करतात. सफरचंदांमध्ये आढळणारे पॉलीफेनॉल रक्तदाब कमी करण्यास आणि निरोगी रक्तवाहिन्या राखण्यास मदत करतात. तुम्ही १०० रू. मध्ये चार सफरचंद खरेदी करू शकता, परंतु दिवसातून फक्त एक सफरचंद खाणे पुरेसे आहे. फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्सचे पूर्ण फायदे मिळविण्यासाठी सफरचंद सालीसह खावे. असे तज्ज्ञ सांगतात. .पालकपालकामध्ये नायट्रेट्स, पोटॅशियम आणि फोलेट असते, जे रक्तदाब नियंत्रित करण्यास आणि धमनीचे कार्य सुधारण्यास मदत करतात. त्यातील अँटीऑक्सिडंट्स हृदयाला हानी पोहोचवणाऱ्या ऑक्सिडेटिव्ह ताणापासून संरक्षण करतात. पालकाच्या एका जोडीची किंमत 20-30 रुपये आहे. दररोज 1 कप शिजवलेला पालक खाणे पुरेसे आहे. पालकातील पोषक तत्वे टिकवून ठेवण्यासाठी पालकाचे सेवन करावे..शेंगदाणेशेंगदाण्यांमध्ये फॅट, मॅग्नेशियम आणि आर्जिनिन यासारखे घटक असतात. जे रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवतात आणि जळजळ कमी करतात. ते प्रथिनांचे एक चांगले स्रोत देखील आहेत. 100 ग्रॅम शेंगदाण्याची किंमत 50-60 रुपये आहे. दररोज 20-25 ग्रॅम सेवन पुरेसे आहे. मीठ किंवा तळलेले शेंगदाणे खाणे टाळावे. तुम्ही शेंगदाणे भाजून देखील खाऊ शकता. .Video: करिना कपूरच्या डायटीशियन ऋजुता दिवेकर यांचा नवरात्री डायट प्लॅन, 'या' 4 पदार्थांनी उपवासात राहा तंदुरुस्त .गाजरगाजरांमध्ये बीटा-कॅरोटीन आणि फायबर असते. ज्यामुळे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करण्यास आणि रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवण्यास मदत करते. ते रक्तदाब नियंत्रित करण्यास देखील मदत करतात. 4-5 मध्यम गाजरांची किंमत 30- 40 रुपये आहे. दररोज एक गाजर पुरेसे आहे. तुम्ही सलाडमध्ये हे खाऊ शकता. .टोमॅटोटोमॅटोमध्ये लायकोपीन नावाचे अँटीऑक्सिडंट असते, जे एलडीएल कमी करते, रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवते आणि हृदयरोगाचा धोका कमी करते. 4-5 मध्यम टोमॅटोची किंमत 50 रुपये आहे. दररोज एक टोमॅटो खाऊ शकता. लायकोपीनचा जास्तीत जास्त फायदा मिळविण्यासाठी टोमॅटोमध्ये थोडेसे निरोगी तेल, जसे की ऑलिव्ह ऑइल टाकून खाऊ शकता. .ग्रीन टीअनेक लोक ग्रीन टी वजन कमी करण्यासाठी पितात. पण यामध्ये असलेले कॅटेचिन नावाचे अँटीऑक्सिडंट्स रक्तभिसरण सुधारण्यास मदत करते. 20 ग्रीन टी बॅग्जची किंमत 80-90 रुपये आहे. दररोज 1-2 कप पिणे पुरेसे आहे. जास्त साखर मिसळू नका, चवीसाठी लिंबाचा तुकडा घाला..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.