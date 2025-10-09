लाइफस्टाइल

World Post Day: पोस्ट ऑफिस झाले हायटेक ! आधारपासून ते पासपोर्टपर्यंत... एकाच छताखाली 76 सेवांची मिळतेय सुविधा

आज जागतिक टपाल दिन साजरा केला जात आहे. टपाल विभाग आता केवळ पत्रांपुरता मर्यादित नाही तर बँकिंग, विमा, गुंतवणूक, आधार कार्ड आणि इतर सुविधा देखील देतो. तसेच महामारीच्या काळात, टपाल विभागाने औषधे आणि इतर आवश्यक वस्तू पोहोचवण्याचे महत्वाचे कार्य पार पाडले आहे.
World Post Day

World Post Day

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

World Post Day: आज जागतिक टपाल दिन साजरा केला जात आहे. पोस्टची उपयुक्तता आता फक्त पत्रांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर टपाल विभाग ग्राहकांना बँकिंग, विमा, गुंतवणूक, आधार कार्ड आणि विविध सीएससी सेवा प्रदान करत आहे.

पासपोर्ट, निर्यातीपासून ते सुमारे 76 सेवा टपाल विभागात एकाच छताखाली ग्राहकांना दिल्या जात आहेत. या महिन्यापासून टपाल विभागाची एटीएम सेवा अपग्रेड झाल्यानंतर पुन्हा सुरू होईल. मेरठमध्ये पासपोर्ट सेवा विस्तारित केली जाणार आहे. शहरात फक्त घंटाघर येथील मुख्य पोस्ट ऑफिस उघडण्याची आवश्यकता आहे जे गेल्या दोन वर्षांपासून बंद आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
passport
World Post Day
adhar card

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com