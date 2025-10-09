World Post Day: पोस्ट ऑफिस झाले हायटेक ! आधारपासून ते पासपोर्टपर्यंत... एकाच छताखाली 76 सेवांची मिळतेय सुविधा

World Post Day: आज जागतिक टपाल दिन साजरा केला जात आहे. पोस्टची उपयुक्तता आता फक्त पत्रांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर टपाल विभाग ग्राहकांना बँकिंग, विमा, गुंतवणूक, आधार कार्ड आणि विविध सीएससी सेवा प्रदान करत आहे. पासपोर्ट, निर्यातीपासून ते सुमारे 76 सेवा टपाल विभागात एकाच छताखाली ग्राहकांना दिल्या जात आहेत. या महिन्यापासून टपाल विभागाची एटीएम सेवा अपग्रेड झाल्यानंतर पुन्हा सुरू होईल. मेरठमध्ये पासपोर्ट सेवा विस्तारित केली जाणार आहे. शहरात फक्त घंटाघर येथील मुख्य पोस्ट ऑफिस उघडण्याची आवश्यकता आहे जे गेल्या दोन वर्षांपासून बंद आहे. .महामारीच्या काळात लोकांना औषधे, पीपीई किट आणि सॅनिटायझर्स पोहोचवणारा टपाल विभाग सध्या कुरिअर आव्हानांमध्ये टपाल सेवा वाचवण्याच्या प्रयत्नात आहे. टपाल विभागाने प्रथम 2016 मध्ये टेलिग्राफ सेवा बंद केली आणि आता 1 ऑक्टोबर 2025 पासून रजिस्ट्री सेवा सुरू झाली. रजिस्ट्री स्पीड पोस्टमध्ये विलीन करण्यात आली. आता, निर्यात केंद्राच्या माध्यमातून, टपाल विभाग युरोप आणि आफ्रिकेसह जगभरातील विविध देशांमध्ये पार्सल पोहोचवत आहे. निवृत्त टपाल अधिकारी रतन सिंह यांनी माहिती दिली की टपाल विभागाशी संबंधित संस्मरणीय क्षण आणि भारतीय टपाल विभागाचा इतिहास कधीही विसरता येणार नाही. जिल्ह्यात सुमारे 11000 पोस्टमन आणि ग्रामीण टपाल कर्मचारी कार्यरत आहेत. सध्याच्या व्यवस्थेतही, टपाल विभाग दुर्गम भागात पोहोचण्याचे सर्वात सोपे साधन राहिले आहे. कोरोना काळात पोस्टमनने AEPS सुविधेद्वारे घरी रोख रक्कम पुरवली. पोस्टमनना टपाल विभागाचा कणा मानले जाते. पोस्टमन आता टपाल पोहोचवण्यासाठी सायकलऐवजी बाइक वापरत असले तरी, त्यांना अजूनही 180 रू. चा सायकल भत्ता मिळतो. ग्रामीण टपाल कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता मिळत नाही. .तसेच, हे जाणून घ्या की 1854 मध्ये लॉर्ड डलहौसीच्या कारकिर्दीत ब्रिटिश सरकारने भारतात रेल्वे टपाल सेवा सुरू केली. देशात टपाल आणि तार सेवा दोन स्वतंत्र विभाग म्हणून सुरू झाल्या, समांतरपणे विकसित होत होत्या. 1914 मध्ये पहिल्या महायुद्धादरम्यान, हे दोन्ही विभाग विलीन झाले. 1877 मध्ये व्हीपीपी आणि पार्सल सेवा सुरू करण्यात आल्या. 1879 मध्ये पोस्टकार्ड सुरू करण्यात आले. टेलिफोन आणि मोबाईल फोनच्या अधिक वापरामुळे टेलिग्राफ सेवेची गरज कमी झाली आणि 2016 मध्ये ती बंद करण्यात आली. आधार कार्डपासून ते डिजिटल पेमेंट, विमा, गुंतवणूक, रेल्वे तिकीट बुकिंग आणि इतर विविध सेवांपर्यंत, पोस्ट ऑफिस आता ग्राहकांना सेवा उपलब्ध करून देतो. पोस्ट ऑफिसचे वरिष्ठ अधीक्षक जितेंद्र सिंह म्हणाले की, पोस्ट विभागाच्या सेवांचा विस्तार झाला आहे. लॉकडाऊन काळात पोस्ट कर्मचाऱ्यांनी लोकांना औषधे, पीपीई किट आणि सॅनिटायझर पोहोचवले. जागतिक टपाल दिन आणि राष्ट्रीय टपाल सप्ताह निमित्त टपाल विभाग आज पोस्टर प्रदर्शन, डिजिटल प्रदर्शन, वृक्षारोपण, पदयात्रा आणि जागरूकता रॅलीचे आयोजन करणार आहे..कृष्ण चंद्र, वरिष्ठ पोस्ट मास्टर, मुख्य पोस्ट ऑफिस, शहर. टपाल विभागाची स्थापना १ ऑक्टोबर 1854 रोजी झाली. काळाच्या ओघात, टपाल विभाग आधुनिकतेशी जुळवून घेत आहे. त्यावेळी ते फक्त पत्रे पाठवण्याचे साधन होते, परंतु आज टपाल विभाग शहरांपासून ग्रामीण भागात बँकिंग, विमा, पासपोर्ट, रेल्वे तिकिटे, आधार इत्यादी सुविधा देखील प्रदान करत आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.