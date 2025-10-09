World Post Day 2025: सर... अभ्यास कसा पूर्ण होणार? विद्यार्थिनीने पत्रातून प्राचार्यांकडे व्यक्त केल्या भावना

देवगिरी महाविद्यालयात टपाल दिनानिमित्त आयोजित पत्रलेखन उपक्रमात अकरावीच्या विद्यार्थिनीने प्राचार्यांना लिहिलेल्या पत्राने शिक्षणव्यवस्थेतील अपूर्ण अभ्यासक्रमाची वेदना उघड केली. विद्यार्थिनीने अभ्यासक्रमाच्या अपूर्णतेबद्दल चिंता व्यक्त केली, ज्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..‘दहावीला पास होऊन तीन महिने झाले, आता अकरावीला प्रवेश घेतल्यामुळे अभ्यासक्रम कळत नाही. काही विषय शिकवण्याचे पुढे गेलेत; काही समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. दिवाळीनंतर परीक्षा होणार म्हणतात, पण अभ्यास कसा पूर्ण होणार?’ अजून आयकार्ड मिळालेलं नाही, पुस्तकं आणि नियमित वेळापत्रकाच्या प्रतीक्षेत आहेत...’’ .अकरावीच्या एका विद्यार्थिनीने प्राचार्यांनाच पत्र लिहून भावना व्यक्त केल्या. निमित्त होते, देवगिरी महाविद्यालयात टपाल दिनानिमित्त घेतलेल्या ‘पत्रलेखन उपक्रमा’चे. उपक्रमात अकरावी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांनी पालक, शिक्षक, प्राचार्यांना पत्र लिहित अनुभव व्यक्त केले. मात्र, प्राचार्यांना लिहिलेल्या पत्राने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. उशिरा सुरू झालेलं सत्र आणि अपूर्ण अभ्यासक्रम या दोन्हींच्या तडाख्यात सापडलेल्या विद्यार्थ्यांच्या ‘पत्रातील शब्दां’नी आज शिक्षणव्यवस्थेची खरी वेदना उघड केली आहे..World Post Day: पोस्ट ऑफिस झाले हायटेक ! आधारपासून ते पासपोर्टपर्यंत... एकाच छताखाली 76 सेवांची मिळतेय सुविधा.‘आई, तू मला जन्म दिलास...’दुसऱ्या विद्यार्थिनीने, आपल्या आईला लिहिलेल्या पत्रात स्त्रीभ्रूण हत्येच्या पार्श्वभूमीवर तिच्या आईबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करत म्हटलंय, की ‘‘आई, तू मला जन्म दिलास, वाढवलंस, शिकवलंस हेच माझं सर्वात मोठं भाग्य आहे.’’ या ओळींतून तिने आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. पत्रातून उमटलेल्या तिच्या या भावना समाजव्यवस्थेला आणि शासन-प्रशासनालाही विचार करायला भाग पाडणाऱ्या ठरल्या आहेत..पत्र लिहिताना विद्यार्थ्यांनी मोबाइलपासून दूर राहत स्वतःच्या भावनांना शब्दरूप दिले, हीच या उपक्रमाची खरी यशकथा ठरली. विद्यार्थ्यांनी पुन्हा एकदा लेखन, वाचन आणि संवेदनशीलतेकडे वळावे, यासाठीच हा उपक्रम राबविण्यात आला.- अरुण काटे, उपप्राचार्य, देवगिरी कनिष्ठ महाविद्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.