World Rainforest Day: ५० वर्षांत २०% ॲमेझॉन गायब! दर मिनिटाला नष्ट होतंय जंगल ! काय आहे यामागचं धक्कादायक कारण ?

२२ जून म्हणजेच 'जागतिक पर्जन्यवन दिन' (World Rainforest Day). आपल्या पृथ्वीला जिवंत ठेवणारी, हवामान संतुलित राखणारी आणि कोट्यवधी जीव-जंतूंचे घर असलेल्या पर्जन्यवनांचे (Rainforests) रक्षण करणे, हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.पण, आज ही जंगले मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे मोठ्या संकटात आहेत..इतिहास काय सांगतो?पहिल्यांदा 'जागतिक पर्जन्यवन दिन' २२ जून २०१७ रोजी साजरा करण्यात आला होता. अमेरिकेतील 'रेनफॉरेस्ट पार्टनरशिप' (Rainforest Partnership) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने स्थानिक लोकांच्या मदतीने ॲमेझॉनच्या जंगलांचे रक्षण करण्यासाठी या दिवसाची सुरुवात केली होती. आश्चर्यकारक गोष्ट: पर्जन्यवने स्वतःच स्वतःला पाणी देतात! ही जंगले 'स्वयं-जलसिंचन' (Self-watering) करतात. या जंगलांमधील झाडे बाष्पोत्सर्जनाद्वारे (Transpiration) वातावरणात पाणी सोडतात. या आर्द्रतेमुळे जंगलावर सतत ढग तयार होतात आणि पाऊस पडतो. त्यामुळेच ही वने वर्षभर हिरवीगार राहतात..संकट मोठे आहे: दर मिनिटाला ४० फुटबॉल मैदानांएवढी जमीन नष्ट!जगातील सर्वात मोठे जंगल असलेल्या 'ॲमेझॉन'मुळे आपल्याला श्वसनासाठी २०% ऑक्सिजन आणि २०% शुद्ध पाणी मिळते. मात्र, सध्याची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे:बेकायदेशीर लाकूडतोड, खाणकाम आणि शेतीसाठी दर मिनिटाला सुमारे ४० फुटबॉल मैदानांच्या आकाराएवढी जंगले नष्ट केली जात आहेत.गेल्या ५० वर्षांत एकट्या ॲमेझॉनचा २०% भाग नष्ट झाला आहे.जर ही जंगले संपली, तर कॅन्सरसारख्या गंभीर आजारांवर औषध बनवण्यासाठी लागणाऱ्या अनेक दुर्मिळ जडीबुटी आपण कायमच्या गमावून बसू..पर्जन्यवनांना वाचवण्यासाठी आपण काय करू शकतो? आपण घरी बसूनही या मोहिमेत खारीचा वाटा उचलू शकतो.माहिती मिळवा: National Geographic च्या वेबसाइटला भेट देऊन या जंगलांबद्दल स्वतःची माहिती वाढवा. स्मार्ट खरेदी करा: बाजारातून वस्तू घेताना 'Rainforest Alliance Certified' लोगो असलेली उत्पादने घ्या.पाम तेलाची निवड: पाम तेल खरेदी करताना त्यावर RSPO किंवा 'Green Palm' चा लोगो नक्की तपासा.सोशल मीडियावर आवाज उठवा: आजच्या दिवशी #WorldRainforestDay हा हॅशटॅग वापरून जनजागृती करणाऱ्या पोस्ट शेअर करा.अधिकृत मोहिमांना सपोर्ट करा: अधिक माहिती आणि अपडेट्ससाठी World Rainforest Day च्या सोशल मीडिया पेजेसला फॉलो करा.थोडक्यात सांगायचे तर...जंगले आहेत तर आपण आहोत! पृथ्वीची ही हिरवी फुफ्फुसे वाचवणे ही केवळ सरकारची नाही, तर प्रत्येकाची जबाबदारी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.