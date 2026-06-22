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World Rainforest Day: ५० वर्षांत २०% ॲमेझॉन गायब! दर मिनिटाला नष्ट होतंय जंगल ! काय आहे यामागचं धक्कादायक कारण ?

ॲमेझॉनसह जगातील पर्जन्यवने वेगाने नष्ट होत आहेत. स्वतःच स्वतःला पाणी देणाऱ्या जंगलांवर मानवी कुऱ्हाड; जाणून घ्या आपण काय करू शकतो ?
World Rainforest Day

World Rainforest Day

सकाळ डिजिटल टीम
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२२ जून म्हणजेच 'जागतिक पर्जन्यवन दिन' (World Rainforest Day). आपल्या पृथ्वीला जिवंत ठेवणारी, हवामान संतुलित राखणारी आणि कोट्यवधी जीव-जंतूंचे घर असलेल्या पर्जन्यवनांचे (Rainforests) रक्षण करणे, हा या दिवसाचा मुख्य उद्देश आहे.पण, आज ही जंगले मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे मोठ्या संकटात आहेत.

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