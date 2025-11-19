World Toilet Day 2025: 'टॉयलेट डे'ची सुरुवात कोणी आणि का केली? कारण जाणून घेतल्यावर तुम्हीही थक्क व्हाल!

World Toilet Day and Its Importance: आज म्हणजेच १९ नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक शौचालय दिन म्हणून साजरा केला जाईल. स्वच्छता हे केवळ स्वप्न नाही तर लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे याची जाणीव लोकांमध्ये निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी हा दिवस साजरा केला जातो..आजही जगभरातील लाखो लोकांना स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचालयांची सुविधा उपलब्ध नाही. यामुळे आजार, संसर्ग आणि पर्यावरण प्रदूषण यासारख्या अनेक गंभीर समस्या वाढतात. या समस्येबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. पण जागतिक शौचालय दिनाची सुरुवात कोणी केली हे तुम्हाला माहिती आहे का? जर नसेल तर चला जाणून घेऊया..Viral Video: अरे देवा ! मास्तरांना येत नाही सोप्पं स्पेलिंग, विद्यार्थ्यांना चुकीच्या पद्धतीने शिकवण्याचा व्हिडिओ व्हायरल.कोणी सुरुवात केली?२००१ मध्ये सिंगापूरचे सामाजिक कार्यकर्ते जॅक सिम केली यांनी जागतिक शौचालय दिनाची सुरुवात केली. त्यांनी जागतिक शौचालय संघटनेची स्थापना केली आणि १९ नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक शौचालय दिन म्हणून घोषित केला.शौचालये आणि स्वच्छतेबाबत जगात असलेला सामाजिक संकोच दूर करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. शौचालये, स्वच्छता आणि स्वच्छतेबद्दल उघडपणे बोलण्यासाठी त्यांनी लोकांना प्रेरित केले. सर्वात मनोरंजक गोष्ट म्हणजे जॅक सिमने १९ नोव्हेंबर रोजी आपला वाढदिवस साजरा करण्यास सुरुवात केली जेणेकरून लोकांना या दिवसाचे महत्त्व समजेल. त्यांच्या पुढाकारानंतर, २००७ मध्ये, सस्टेनेबल सॅनिटेशन अलायन्सने मोहिमेला पाठिंबा दिला आणि ही चळवळ जागतिक स्तरावर पसरू लागली..संयुक्त राष्ट्रांनी कधी मान्यता दिली?२०१० मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांनी पाणी आणि स्वच्छता हे मूलभूत मानवी हक्क म्हणून घोषित केले. यानंतर, २०१३ मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने अधिकृतपणे जागतिक शौचालय दिनाला आंतरराष्ट्रीय दिनाचा दर्जा दिला. आज, १२२ हून अधिक देश १९ नोव्हेंबर रोजी जागतिक शौचालय दिन साजरा करतात आणि स्वच्छतेशी संबंधित अनेक उपक्रम राबवतात..Skin Cancer Risk: कोणाला आहे स्किन कॅन्सरचा धोका? जाणून घ्या त्याची सुरुवातीचे लक्षणं.भारतात या दिवसाचे महत्त्व काय आहे?भारतात स्वच्छता ही अनेक वर्षांपासून एक गंभीर समस्या आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, ग्रामीण भारतातील ६७% आणि शहरी भागातील १३% लोक उघड्यावर शौचास जातात. आज परिस्थिती बरीच सुधारली आहे, परंतु देशातील अनेक ठिकाणी अजूनही स्वच्छ, सुरक्षित आणि खाजगी शौचालयांची आवश्यकता आहे. स्वच्छ भारत अभियानानंतर भारतात स्वच्छतेबद्दल जागरूकता वाढली, परंतु ही समस्या पूर्णपणे सुटली नाही. म्हणूनच, भारतात शौचालयांच्या भांड्यांचे महत्त्व विशेष मानले जाते. किंवा सरकार विविध ठिकाणी स्वच्छतेबद्दल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.