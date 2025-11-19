लाइफस्टाइल

World Toilet Day 2025: 'टॉयलेट डे'ची सुरुवात कोणी आणि का केली? कारण जाणून घेतल्यावर तुम्हीही थक्क व्हाल!

Toilet Day History: जागतिक टॉयलेट डे दरवर्षी १९ नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो. पण तुम्हाला माहिती आहे का की याची सुरुवात कोणत्या व्यक्तीने सुरुवात केली आणि का? चला जाणून घेऊया यामागचं कारण
Toilet Day History

Toilet Day History

Esakal

Monika Shinde
Updated on

World Toilet Day and Its Importance: आज म्हणजेच १९ नोव्हेंबर हा दिवस जागतिक शौचालय दिन म्हणून साजरा केला जाईल. स्वच्छता हे केवळ स्वप्न नाही तर लोकांचा मूलभूत अधिकार आहे याची जाणीव लोकांमध्ये निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी हा दिवस साजरा केला जातो.

Loading content, please wait...
toilets
Smart toilets implementation
Public toilets for women

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com