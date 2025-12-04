लाइफस्टाइल

Year End 2025: 'हे' हेल्थ ट्रेंड राहिले सर्वाधिक चर्चेत, जाणून घ्या काय आहे खास

Year End 2025: दीर्घायुष्य किंवा दीर्घ आणि निरोगी आयुष्या जगण्याबद्दल जागरुक राहण्यासाठी वर्षभरात कोणते हेल्थ ट्रेड फॉलो करण्यात आले हे जाणून घेऊया.
Health Trend 2025

Year End 2025

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Top trending health practices 2025: अयोग्य लाइफस्टाइल, चुकीच्या खाण्याच्या सवयी आणि मर्यादित शारीरिक हालचालींमुळे, लोक लहान वयातच गंभीर आजारांना बळी पडत आहेत. शिवाय, पूर्वी वृद्धत्वाशी संबंधित आजार आता तरुणांमध्येही दिसून येत आहेत. दीर्घायुष्याबद्दल जागरूकता, दीर्घ आणि निरोगी आयुष्य जगण्याची संकल्पना, लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. 2025 मध्ये सोशल मीडियावरही दीर्घायुष्याचे अनेक ट्रेंड दिसून आले आहेत. यापैकी काही विश्वासार्ह आहेत, परंतु काही फक्त ट्रेंडी कल्पना आहेत. यावर अवलंबून राहणे आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते.

Loading content, please wait...
lifestyle
New year
trust
Year End Special
Happy New Year
health
New Year Celebration
Healthcare
Year End 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com