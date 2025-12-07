Year End 2025: गुगलवर सर्वाधिक सर्च झाले भारतातील 'हे' शहर, जाणून घ्या कारण

Google Trends 2025: गुगलने 'इंडियाज इयर इन सर्च 2025' हा त्यांचा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये 2025 मध्ये भारतातील डिजिटल ट्रेंडचा व्यापक आढावा घेण्यात आला आहे. या अहवालात देशभरातील लोक कोणत्या प्रकारचे शोध घेत होते, त्यांच्या आवडी आणि कोणत्या घटना किंवा विषयांनी सर्वाधिक लक्ष वेधले ते अधोरेखित करण्यात आले. या अहवालात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI), क्रिकेट, सिनेमा, संस्कृती आणि मीम्स यासारख्या विषयांवर प्रकाश टाकण्यात आला. इंटरनेट आणि सोशल मीडिया यूजर्स दररोजची माहिती, मनोरंजन आणि सामाजिक कार्यक्रम कसे शोधतात याबद्दल अंतर्दृष्टी देखील देण्यात आली. .लोकप्रिय ट्रेंड या वर्षात गुगल सर्चमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पासून क्रिकेट, सिनेमा, संस्कृती आणि मीम्सपर्यंत सर्व गोष्टींनी वर्चस्व गाजवले. आयपीएलमध्ये बेंगळुरू संघ आणि विश्वचषकात भारतीय महिला संघाच्या प्रभावी कामगिरीने चाहत्यांना उत्साहित केले, तर धर्मेंद्र, असरानी, सतीश शाह आणि सुलक्षणा पंडित यांसारख्या चित्रपट कलाकारांच्या निधनाने भावूक केले. .Year End 2025: 2025 मध्ये मंगळ ग्रहाने 7 वेळा अन् 14 नक्षत्रांमध्ये केले भ्रमण, 12 राशींवर कसा परिणाम झाला वाचा एका क्लिकवर.व्हायरल इंटरनेट ट्रेंड्सया वर्षी अनेक सोशल मीडिया ट्रेंड्सनी लोकांना हास्य आणि मनोरंजन दिले. या ट्रेंड्सनी डिजिटल जगात भारतीयांच्या आवडी आणि मनोरंजनाच्या पसंतींची एक स्पष्ट झलक दिली. .जगाने भारताच्या खास शहराचा शोध घेतला2025 मध्ये, भारतातील एका शहराची चर्चा रंगली आहे. जगभरातील लोक ज्या शहराच्या शोधात आहेत. लोक शहर एक्सप्लोर करण्यासाठी आणि त्याची भव्यता अनुभवण्यासाठी आधीच तिकिटे बुक करतात. जर तुम्हाला प्रश्न पडत असेल की हे अयोध्या आहे, काशी आहे की मथुरा आहे, तर ते तसे नाही. यंदा गुगलवर सर्वाधित प्रयागराज शहराचे नाव सर्च करण्यात आले. .Year End 2025: करा 'या' 5 हेल्थ टेस्ट, आजार ओळखणे होईल सोपे .महाकुंभ उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे 2025 चा महाकुंभ मेळा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. 13 जानेवारी 2025 ते 26 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत चाललेला हा जगातील सर्वात मोठा मेळावा होता. 45 दिवसांत अंदाजे 45 कोटी भाविकांनी सहभाग घेतला होता, तर शेवटच्या दिवशी ही संख्या 66 कोटींपेक्षा जास्त होती. 2025 च्या महाकुंभ मेळाव्याने केवळ धार्मिकच नव्हे तर सांस्कृतिक आणि सामाजिक लक्ष वेधून घेतले..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.